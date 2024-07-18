https://ria.ru/20240718/strelkov-1960548956.html
Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка
Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка - РИА Новости, 18.07.2024
Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:36
2024-07-18T17:36
2024-07-18T17:53
кирово-чепецк
игорь стрелков
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов."Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание", - рассказал собеседник агентства.Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240529/strelkov-1949178174.html
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кирово-чепецк, игорь стрелков, происшествия, россия, александр молохов, донецкая народная республика
Кирово-Чепецк, Игорь Стрелков, Происшествия, Россия, Александр Молохов, Донецкая Народная Республика
Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка
Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур