https://ria.ru/20240718/stipendii-1960566201.html

Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей

Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей - РИА Новости, 18.07.2024

Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей

Центральный университет запустил стипендиальную программу для талантливых студентов совместно с 11 индустриальными партнерами вуза; общий фонд конкурса... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:52

2024-07-18T18:52

2024-07-18T21:18

стипендия

центральный университет (цу)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный университет запустил стипендиальную программу для талантливых студентов совместно с 11 индустриальными партнерами вуза; общий фонд конкурса стипендий составляет более 60 миллионов рублей, программа рассчитана на 170 человек, сообщает пресс-служба ЦУ. Участие в конкурсе могут принять все абитуриенты бакалавриата Центрального университета вне зависимости от способа поступления и формы обучения. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей в месяц в течение первых двух лет обучения с возможностью продления. Прием заявок для выпускников школ, планирующих поступление в ЦУ, в том числе для обладателей гранта на обучение, открыт до 28 июля. Результаты будут опубликованы вместе с приказами на зачисление. В конкурсе принимают участие уже более тысячи абитуриентов. В рамках отбора абитуриентам предложено решить тестовые задания по направлениям "разработка" и "искусственный интеллект". Каждое из них сформулировано в виде реального теста на позицию младшего специалиста в компанию. Решение занимает 4—5 часов и носит исследовательский характер: важно продемонстрировать не просто ответ, а всю проделанную работу. На выполнение предлагается одна неделя. Стипендиальная программа включает два типа победителей: по каждому направлению и в рамках общего рейтинга. "Мы постоянно расширяем список возможностей для наших студентов и стремимся оказывать им качественную поддержку. Благодаря стипендиальной программе талантливые ребята смогут сконцентрироваться на учебе", - приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.В число индустриальных партнеров вуза, участвующих в программе, входят "Авито", "Аренадата софтвер", "Итэлма", Московская биржа, Сибур, Тедо, Tele2, Т-Банк, "Рексофт Консалтинг", "Селектел" и Yadro.

https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стипендия, центральный университет (цу)