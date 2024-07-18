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Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей - РИА Новости, 18.07.2024
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18:52 18.07.2024 (обновлено: 21:18 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/stipendii-1960566201.html
Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей
Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей - РИА Новости, 18.07.2024
Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей
Центральный университет запустил стипендиальную программу для талантливых студентов совместно с 11 индустриальными партнерами вуза; общий фонд конкурса... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:52
2024-07-18T21:18
стипендия
центральный университет (цу)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный университет запустил стипендиальную программу для талантливых студентов совместно с 11 индустриальными партнерами вуза; общий фонд конкурса стипендий составляет более 60 миллионов рублей, программа рассчитана на 170 человек, сообщает пресс-служба ЦУ. Участие в конкурсе могут принять все абитуриенты бакалавриата Центрального университета вне зависимости от способа поступления и формы обучения. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей в месяц в течение первых двух лет обучения с возможностью продления. Прием заявок для выпускников школ, планирующих поступление в ЦУ, в том числе для обладателей гранта на обучение, открыт до 28 июля. Результаты будут опубликованы вместе с приказами на зачисление. В конкурсе принимают участие уже более тысячи абитуриентов. В рамках отбора абитуриентам предложено решить тестовые задания по направлениям "разработка" и "искусственный интеллект". Каждое из них сформулировано в виде реального теста на позицию младшего специалиста в компанию. Решение занимает 4—5 часов и носит исследовательский характер: важно продемонстрировать не просто ответ, а всю проделанную работу. На выполнение предлагается одна неделя. Стипендиальная программа включает два типа победителей: по каждому направлению и в рамках общего рейтинга. "Мы постоянно расширяем список возможностей для наших студентов и стремимся оказывать им качественную поддержку. Благодаря стипендиальной программе талантливые ребята смогут сконцентрироваться на учебе", - приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.В число индустриальных партнеров вуза, участвующих в программе, входят "Авито", "Аренадата софтвер", "Итэлма", Московская биржа, Сибур, Тедо, Tele2, Т-Банк, "Рексофт Консалтинг", "Селектел" и Yadro.
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60
353
60
стипендия, центральный университет (цу)
стипендия, Центральный университет (ЦУ)

Центральный университет запускает программу стипендий на 60 млн рублей

© iStock.com / Prostock-StudioСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный университет запустил стипендиальную программу для талантливых студентов совместно с 11 индустриальными партнерами вуза; общий фонд конкурса стипендий составляет более 60 миллионов рублей, программа рассчитана на 170 человек, сообщает пресс-служба ЦУ.
Участие в конкурсе могут принять все абитуриенты бакалавриата Центрального университета вне зависимости от способа поступления и формы обучения. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей в месяц в течение первых двух лет обучения с возможностью продления.
Прием заявок для выпускников школ, планирующих поступление в ЦУ, в том числе для обладателей гранта на обучение, открыт до 28 июля. Результаты будут опубликованы вместе с приказами на зачисление. В конкурсе принимают участие уже более тысячи абитуриентов.
В рамках отбора абитуриентам предложено решить тестовые задания по направлениям "разработка" и "искусственный интеллект". Каждое из них сформулировано в виде реального теста на позицию младшего специалиста в компанию. Решение занимает 4—5 часов и носит исследовательский характер: важно продемонстрировать не просто ответ, а всю проделанную работу. На выполнение предлагается одна неделя. Стипендиальная программа включает два типа победителей: по каждому направлению и в рамках общего рейтинга.
"Мы постоянно расширяем список возможностей для наших студентов и стремимся оказывать им качественную поддержку. Благодаря стипендиальной программе талантливые ребята смогут сконцентрироваться на учебе", - приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.
В число индустриальных партнеров вуза, участвующих в программе, входят "Авито", "Аренадата софтвер", "Итэлма", Московская биржа, Сибур, Тедо, Tele2, Т-Банк, "Рексофт Консалтинг", "Селектел" и Yadro.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета
29 мая, 11:11
 
стипендияЦентральный университет (ЦУ)
 
 
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