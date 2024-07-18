https://ria.ru/20240718/stavropole-1960427100.html

Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище

Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище - РИА Новости, 18.07.2024

Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище

Сотрудники полиции в Ставропольском крае проверяют информацию о проведении местной жительницей обрядов на кладбищах, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:23

2024-07-18T11:23

2024-07-18T11:31

происшествия

ставропольский край

россия

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ставропольском крае проверяют информацию о проведении местной жительницей обрядов на кладбищах, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по краю. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что 29-летняя жительница Ставропольского края, называющая себя колдуньей, за деньги проводит на кладбищах различные обряды. При этом она приносит к могилам людей черепа мертвых птиц и "общается с духами". "Сообщения зарегистрированы, сотрудниками ОМВД России "Шпаковский" по ним проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240502/avariya-1943583695.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия