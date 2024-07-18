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Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище - РИА Новости, 18.07.2024
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11:23 18.07.2024 (обновлено: 11:31 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/stavropole-1960427100.html
Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище
Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище - РИА Новости, 18.07.2024
Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище
Сотрудники полиции в Ставропольском крае проверяют информацию о проведении местной жительницей обрядов на кладбищах, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:23
2024-07-18T11:31
происшествия
ставропольский край
россия
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ставропольском крае проверяют информацию о проведении местной жительницей обрядов на кладбищах, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по краю. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что 29-летняя жительница Ставропольского края, называющая себя колдуньей, за деньги проводит на кладбищах различные обряды. При этом она приносит к могилам людей черепа мертвых птиц и "общается с духами". "Сообщения зарегистрированы, сотрудниками ОМВД России "Шпаковский" по ним проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Ставропольские полицейские проверят сообщения о колдунье на кладбище

МВД по Ставрополью проверит сообщения о колдунье, проводящей ритуалы на кладбище

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ставропольском крае проверяют информацию о проведении местной жительницей обрядов на кладбищах, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по краю.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что 29-летняя жительница Ставропольского края, называющая себя колдуньей, за деньги проводит на кладбищах различные обряды. При этом она приносит к могилам людей черепа мертвых птиц и "общается с духами".
"Сообщения зарегистрированы, сотрудниками ОМВД России "Шпаковский" по ним проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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