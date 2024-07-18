https://ria.ru/20240718/ssha-1960430569.html

"Придерживается другой позиции". В США раскрыли радикальный план Трампа

"Придерживается другой позиции". В США раскрыли радикальный план Трампа - РИА Новости, 18.07.2024

"Придерживается другой позиции". В США раскрыли радикальный план Трампа

Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление доллара, пишет The New York Times. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:31

2024-07-18T11:31

2024-07-18T11:31

цены на нефть

дональд трамп

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление доллара, пишет The New York Times."В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была "сильной", но когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции. Он утверждает, что из-за "сильного" доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты", — поясняет издание.Отмечается, что пока неясно, как именно Трамп намерен претворять свое намерение в жизнь. Среди вариантов —продажа долларов для покупки иностранной валюты, или увеличение денежной массы. Трамп также может под угрозой пошлин убедить другие страны усилить их собственные валюты, пишет NYT.Уже почти половина стран мира, более 40 процентов, объявили в той или иной степени бойкот доллару: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть государств, показал анализ РИА Новости. Тем не менее доллар продолжает оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны хранили 58,85 процента своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях — десять лет назад он был несколько выше (63,04 процента).

https://ria.ru/20240713/ssha-1959392209.html

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цены на нефть, дональд трамп, президентские выборы в сша