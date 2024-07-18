https://ria.ru/20240718/ssha-1960398677.html

Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа

Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024

Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа

Снайперы Секретной службы США заметили Мэтью Крукса на крыше за 20 минут до того, как он выстрелил в кандидата в президенты Дональда Трампа на предвыборном... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:34

2024-07-18T08:34

2024-07-18T10:40

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Снайперы Секретной службы США заметили Мэтью Крукса на крыше за 20 минут до того, как он выстрелил в кандидата в президенты Дональда Трампа на предвыборном митинге, передает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей."Двадцать минут прошло между тем, как снайперы Секретной службы впервые заметили стрелявшего на крыше, и временем, когда были произведены выстрелы", — говорится в сообщении.По словам источников телеканала, в здании, на крыше которого расположился Крукс, находились местные полицейские и контрснайперские подразделения. По мнению следователей, из-за этого снайперы могли не сразу понять, откуда исходит угроза Трампу, поскольку знали, что здание заняли местные правоохранители.По информации CBS News, один из снайперов, находившихся в здании, заметил Крукса, когда тот вышел на улицу, взглянул на крышу и скрылся. Затем он вернулся, сел и посмотрел в телефон. В этот момент, за несколько минут до выстрела, снайпер сфотографировал Крукса. Он попытался отправить снимок на командный пункт, который координировал действия агентов Секретной службы и местной полиции, но получили ли там это сообщение, неясно, отмечает телеканал.Спустя некоторое время один из членов тактической группы увидел, как Крукс смотрит в дальномер, и немедленно сообщил об этом по рации в командный пункт, запросив подкрепление. К тому времени, когда двое полицейских взобрались на крышу здания, преступник уже начал стрелять, заключает CBS.В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. Он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали.Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.

https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html

https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959547280.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа