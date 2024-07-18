Рейтинг@Mail.ru
Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 18.07.2024 (обновлено: 10:40 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ssha-1960398677.html
Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа
Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа
Снайперы Секретной службы США заметили Мэтью Крукса на крыше за 20 минут до того, как он выстрелил в кандидата в президенты Дональда Трампа на предвыборном... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:34
2024-07-18T10:40
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dff6e1954183c6a6940450726d96d291.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Снайперы Секретной службы США заметили Мэтью Крукса на крыше за 20 минут до того, как он выстрелил в кандидата в президенты Дональда Трампа на предвыборном митинге, передает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей."Двадцать минут прошло между тем, как снайперы Секретной службы впервые заметили стрелявшего на крыше, и временем, когда были произведены выстрелы", — говорится в сообщении.По словам источников телеканала, в здании, на крыше которого расположился Крукс, находились местные полицейские и контрснайперские подразделения. По мнению следователей, из-за этого снайперы могли не сразу понять, откуда исходит угроза Трампу, поскольку знали, что здание заняли местные правоохранители.По информации CBS News, один из снайперов, находившихся в здании, заметил Крукса, когда тот вышел на улицу, взглянул на крышу и скрылся. Затем он вернулся, сел и посмотрел в телефон. В этот момент, за несколько минут до выстрела, снайпер сфотографировал Крукса. Он попытался отправить снимок на командный пункт, который координировал действия агентов Секретной службы и местной полиции, но получили ли там это сообщение, неясно, отмечает телеканал.Спустя некоторое время один из членов тактической группы увидел, как Крукс смотрит в дальномер, и немедленно сообщил об этом по рации в командный пункт, запросив подкрепление. К тому времени, когда двое полицейских взобрались на крышу здания, преступник уже начал стрелять, заключает CBS.В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. Он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали.Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.
https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html
https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959547280.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959498414_300:0:2659:1770_1920x0_80_0_0_1cd7eb59808e610e32f15c97aff82b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Появились удивительные подробности в деле о покушении на Трампа

CBS: снайпер рассказал командованию о стрелке за минуты до покушения на Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Снайперы Секретной службы США заметили Мэтью Крукса на крыше за 20 минут до того, как он выстрелил в кандидата в президенты Дональда Трампа на предвыборном митинге, передает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей.
"Двадцать минут прошло между тем, как снайперы Секретной службы впервые заметили стрелявшего на крыше, и временем, когда были произведены выстрелы", — говорится в сообщении.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа
16 июля, 13:23
По словам источников телеканала, в здании, на крыше которого расположился Крукс, находились местные полицейские и контрснайперские подразделения. По мнению следователей, из-за этого снайперы могли не сразу понять, откуда исходит угроза Трампу, поскольку знали, что здание заняли местные правоохранители.
По информации CBS News, один из снайперов, находившихся в здании, заметил Крукса, когда тот вышел на улицу, взглянул на крышу и скрылся. Затем он вернулся, сел и посмотрел в телефон. В этот момент, за несколько минут до выстрела, снайпер сфотографировал Крукса. Он попытался отправить снимок на командный пункт, который координировал действия агентов Секретной службы и местной полиции, но получили ли там это сообщение, неясно, отмечает телеканал.
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Секретная служба фиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа
02:11
Спустя некоторое время один из членов тактической группы увидел, как Крукс смотрит в дальномер, и немедленно сообщил об этом по рации в командный пункт, запросив подкрепление. К тому времени, когда двое полицейских взобрались на крышу здания, преступник уже начал стрелять, заключает CBS.
В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
16 июля, 13:35
Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. Он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали.
Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.
Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа
14 июля, 11:04
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала