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Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс

Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс - РИА Новости, 18.07.2024

Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс

США в случае победы на выборах Дональда Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:28

2024-07-18T06:28

2024-07-18T12:10

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МИЛУОКИ (США), 18 июл — РИА Новости. США в случае победы на выборах Дональда Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности, заявил кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс."Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны. <...> Если мы ударим, мы ударим жестко", — заявил Вэнс на съезде республиканцев."Вместе мы убедимся, что наши союзники разделяют наш груз ответственности за безопасность, больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", — заявил он.

https://ria.ru/20240718/tramp-1960380162.html

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сша, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024