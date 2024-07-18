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Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс
Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс - РИА Новости, 18.07.2024
Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс
США в случае победы на выборах Дональда Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:28
2024-07-18T06:28
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МИЛУОКИ (США), 18 июл — РИА Новости. США в случае победы на выборах Дональда Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности, заявил кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс."Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны. <...> Если мы ударим, мы ударим жестко", — заявил Вэнс на съезде республиканцев."Вместе мы убедимся, что наши союзники разделяют наш груз ответственности за безопасность, больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", — заявил он.
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США, В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Победа Трампа положит конец "халяве" для ряда союзников США, заявил Вэнс
Вэнс: при Трампе кончится халява для союзников, не вкладывающихся в безопасность
МИЛУОКИ (США), 18 июл — РИА Новости. США в случае победы на выборах Дональда Трампа не будут воевать без нужды и платить за союзников, которые не выполняют финансовые обязательства в сфере безопасности, заявил кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.
"Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны. <...> Если мы ударим, мы ударим жестко", — заявил Вэнс на съезде республиканцев.
"Вместе мы убедимся, что наши союзники разделяют наш груз ответственности за безопасность, больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков", — заявил он.