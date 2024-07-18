https://ria.ru/20240718/ssha-1960384627.html

Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США

Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США - РИА Новости, 18.07.2024

Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что США в ноябре жду колоссальные социально-политические потрясения... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:33

2024-07-18T02:33

2024-07-18T02:34

сша

михаил шеремет

дональд трамп

джо байден

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что США в ноябре жду колоссальные социально-политические потрясения и главный экзамен на демократию. "В ноябре в США пройдут президентские выборы. Все идет к тому, что уверенную победу одержит Дональд Трамп, но действующий режим во главе с Джо Байденом попытается сделать все возможное, чтобы не признать итоги выборов и украсть победу. Все это спровоцирует колоссальные социально-политические потрясения и бурю протестных настроений в стране", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, уберечь США может только возвращение к соблюдению демократических принципов. "США ждет главный экзамен на демократию", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240718/tramp-1960380162.html

сша

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сша, михаил шеремет, дональд трамп, джо байден, в мире