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Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США
Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США - РИА Новости, 18.07.2024
Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что США в ноябре жду колоссальные социально-политические потрясения... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:33
2024-07-18T02:33
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что США в ноябре жду колоссальные социально-политические потрясения и главный экзамен на демократию. "В ноябре в США пройдут президентские выборы. Все идет к тому, что уверенную победу одержит Дональд Трамп, но действующий режим во главе с Джо Байденом попытается сделать все возможное, чтобы не признать итоги выборов и украсть победу. Все это спровоцирует колоссальные социально-политические потрясения и бурю протестных настроений в стране", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, уберечь США может только возвращение к соблюдению демократических принципов. "США ждет главный экзамен на демократию", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240718/tramp-1960380162.html
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сша, михаил шеремет, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Депутат спрогнозировал "колоссальные потрясения" в США
Депутат Шеремет: США ждут колоссальные потрясения и экзамен на демократию