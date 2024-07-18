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Американский адмирал встревожен из-за угрозы отстать от КНР в важной сфере - РИА Новости, 18.07.2024
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01:33 18.07.2024 (обновлено: 01:49 18.07.2024)
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Американский адмирал встревожен из-за угрозы отстать от КНР в важной сфере
Американский адмирал встревожен из-за угрозы отстать от КНР в важной сфере - РИА Новости, 18.07.2024
Американский адмирал встревожен из-за угрозы отстать от КНР в важной сфере
Китай может опередить США и их вооруженные силы в сфере инноваций, если Пентагон не проведет необходимые реформы, заявил в среду бывший начальник Объединенного... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:33
2024-07-18T01:49
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Китай может опередить США и их вооруженные силы в сфере инноваций, если Пентагон не проведет необходимые реформы, заявил в среду бывший начальник Объединенного штата Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. "Если мы не проведем их, и не проведем должным образом, Китай опередит нас в этой области", - сказал отставной военный чиновник в ходе дискуссии, посвященной военным инновациям Пентагона. Он выразил уверенность в том, что военному ведомству США необходимо ввести долгосрочные механизмы поощрения инновационных разработок, которые позволят США не отстать от своих конкурентов в ближайшие десятилетия.
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министерство обороны сша, сша, китай, в мире
Министерство обороны США, США, Китай, В мире
Американский адмирал встревожен из-за угрозы отстать от КНР в важной сфере

Американский адмирал Маллен: США могут отстать от КНР в сфере военных инноваций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Китай может опередить США и их вооруженные силы в сфере инноваций, если Пентагон не проведет необходимые реформы, заявил в среду бывший начальник Объединенного штата Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен.
"Если мы не проведем их, и не проведем должным образом, Китай опередит нас в этой области", - сказал отставной военный чиновник в ходе дискуссии, посвященной военным инновациям Пентагона.
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15 июля, 23:08
Он выразил уверенность в том, что военному ведомству США необходимо ввести долгосрочные механизмы поощрения инновационных разработок, которые позволят США не отстать от своих конкурентов в ближайшие десятилетия.
 
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