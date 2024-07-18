https://ria.ru/20240718/sputniki-1960378337.html

В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов

В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов - РИА Новости, 18.07.2024

В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов

Росавиация находит перспективным использование спутников для управления дронов, видит потенциал в синергии с радиосвязью, сообщил журналистам на полях... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:05

2024-07-18T00:05

2024-07-18T00:05

россия

сахалинская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

роскосмос

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл - РИА Новости. Росавиация находит перспективным использование спутников для управления дронов, видит потенциал в синергии с радиосвязью, сообщил журналистам на полях проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024" замглавы ведомства Андрей Потемкин. Ранее в рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС на место запуска. Это первый подобный удачный эксперимент в России. "Нам нужно использовать все возможности. Речь идет про радиосвязь, речь идет про возможность ретрансляции каналов управления беспилотным воздушным судном, и, конечно, спутники здесь всегда имеют свое преимущество в том числе по покрытию, но не всегда с точки зрения оперативности прохождения сигнала, целостности и других информационных параметров. Баланс мы найдем, и обязательно какие-то задачи будем с их (спутников - ред.) помощью решать", - сказал Потемкин. Стоит учитывать и масштабы России, где значительная часть территории не охвачена другими видами связи, ранее говорил РИА Новости генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий. По его мнению, развитие спутниковых систем для контроля местоположения воздушных судов становится принципиально важным - за счет своей многофункциональности спутниковые системы гораздо более перспективны и экономически эффективны с точки зрения инвестиций, чем наземная инфраструктура, заявлял он.

https://ria.ru/20240702/rosaviatsiya-1956834759.html

https://ria.ru/20240426/bilety-1942578621.html

россия

сахалинская область

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россия, сахалинская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), роскосмос