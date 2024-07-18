Рейтинг@Mail.ru
В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sputniki-1960378337.html
В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов
В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов - РИА Новости, 18.07.2024
В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов
Росавиация находит перспективным использование спутников для управления дронов, видит потенциал в синергии с радиосвязью, сообщил журналистам на полях... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:05
2024-07-18T00:05
россия
сахалинская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841482763_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_062448f99f92735b01b8279f25b60f0c.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл - РИА Новости. Росавиация находит перспективным использование спутников для управления дронов, видит потенциал в синергии с радиосвязью, сообщил журналистам на полях проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024" замглавы ведомства Андрей Потемкин. Ранее в рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС на место запуска. Это первый подобный удачный эксперимент в России. "Нам нужно использовать все возможности. Речь идет про радиосвязь, речь идет про возможность ретрансляции каналов управления беспилотным воздушным судном, и, конечно, спутники здесь всегда имеют свое преимущество в том числе по покрытию, но не всегда с точки зрения оперативности прохождения сигнала, целостности и других информационных параметров. Баланс мы найдем, и обязательно какие-то задачи будем с их (спутников - ред.) помощью решать", - сказал Потемкин. Стоит учитывать и масштабы России, где значительная часть территории не охвачена другими видами связи, ранее говорил РИА Новости генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий. По его мнению, развитие спутниковых систем для контроля местоположения воздушных судов становится принципиально важным - за счет своей многофункциональности спутниковые системы гораздо более перспективны и экономически эффективны с точки зрения инвестиций, чем наземная инфраструктура, заявлял он.
https://ria.ru/20240702/rosaviatsiya-1956834759.html
https://ria.ru/20240426/bilety-1942578621.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841482763_376:0:3105:2047_1920x0_80_0_0_54ad0f1f04cedc9cdf9e46e203596d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалинская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), роскосмос
Россия, Сахалинская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Роскосмос
В Росавиации оценили перспективы использования спутников для полета дронов

В Росавиации назвали использование спутников для полета дронов перспективным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Росавиации
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип Росавиации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл - РИА Новости. Росавиация находит перспективным использование спутников для управления дронов, видит потенциал в синергии с радиосвязью, сообщил журналистам на полях проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024" замглавы ведомства Андрей Потемкин.
Ранее в рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС на место запуска. Это первый подобный удачный эксперимент в России.
Самолет во время взлета - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию
2 июля, 12:28
"Нам нужно использовать все возможности. Речь идет про радиосвязь, речь идет про возможность ретрансляции каналов управления беспилотным воздушным судном, и, конечно, спутники здесь всегда имеют свое преимущество в том числе по покрытию, но не всегда с точки зрения оперативности прохождения сигнала, целостности и других информационных параметров. Баланс мы найдем, и обязательно какие-то задачи будем с их (спутников - ред.) помощью решать", - сказал Потемкин.
Стоит учитывать и масштабы России, где значительная часть территории не охвачена другими видами связи, ранее говорил РИА Новости генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий. По его мнению, развитие спутниковых систем для контроля местоположения воздушных судов становится принципиально важным - за счет своей многофункциональности спутниковые системы гораздо более перспективны и экономически эффективны с точки зрения инвестиций, чем наземная инфраструктура, заявлял он.
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте
26 апреля, 18:17
 
РоссияСахалинская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала