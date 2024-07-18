https://ria.ru/20240718/spetssluzhby-1960434741.html

В ЛИЭКС рассказали о соперничестве двух главных спецслужб Украины

В ЛИЭКС рассказали о соперничестве двух главных спецслужб Украины - РИА Новости, 18.07.2024

В ЛИЭКС рассказали о соперничестве двух главных спецслужб Украины

Две главные спецслужбы Украины, главное управление разведки (ГУР) и служба безопасности Украины (СБУ), 10 лет "воевали" друг с другом, в итоге победа осталась... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:48

2024-07-18T11:48

2024-07-18T12:19

украина

россия

сша

иван баканов

владимир зеленский

василий малюк

служба безопасности украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Две главные спецслужбы Украины, главное управление разведки (ГУР) и служба безопасности Украины (СБУ), 10 лет "воевали" друг с другом, в итоге победа осталась за главой ГУР Кириллом Будановым*, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС). "Пересечение областей ответственности и конкуренция за внимание США вызвало затяжное соперничество ГУР с крупнейшей спецслужбой Украины — службой безопасности Украины", – говорится в статье. На протяжении нескольких лет СБУ пыталась использовать свое преимущество в ресурсах и политическом влиянии, чтобы подавить нежелательного соперника. Противостояние перешло в горячую фазу в 2015 году, уже после интенсификации сотрудничества разведки с ЦРУ. 10 декабря 2015 года спецназ СБУ взял штурмом квартиру в Киеве и задержал семь наемников ГУР. Их готовили для подрывной деятельности в России. При задержании один из "альфовцев" СБУ был убит, другой получил ранение. Был убит и командир группы ГУР. Вооруженное противостояние СБУ и ГУР повторилось 9 июля 2020 года. "Альфа" взяла штурмом лагерь одного из диверсионных подразделений ГУР в Донецкой области и задержала восемь его бойцов. Им было предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования. Противостояние достигло пика уже после начала СВО. ГУР внедрило в состав делегации на переговоры с Россией 28 февраля 2022 года своего негласного агента. По словам Буданова*, задачей банкира Дениса Киреева было затягивание переговоров. По всей видимости, эта задача не была согласована с политическим руководством страны и стала проявлением собственных амбиций руководства ГУР. Перед следующим раундом переговоров 5 марта 2022 года Киреева пригласили на срочную беседу в управление контрразведки СБУ. Еще на подъезде к зданию его задержали спецназовцы и посадили в свою машину, а затем застрелили и выбросили на улицу. СБУ публично объявило его предателем Украины. При этом в ГУР его посмертно провозгласили героем. "Победитель в этой подковерной борьбе украинских спецслужб определился в июле 2022 года. Председатель СБУ Иван Баканов был уволен президентом Украины со своей должности, в том числе под влиянием зарубежных союзников. Эффективность СБУ перед началом СВО и в первые месяцы была признана недостаточной. Параллельно Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова* главой комитета по разведке при президенте. Фактически это превратило начальника ГУР в главного координатора работы всех украинских разведслужб", - отмечается в публикации. В январе 2023 года вражда ГУР и СБУ была официально прекращена. Новый глава СБУ Василий Малюк и Буданов* демонстративно пожали руки перед журналистами. Но разделения зон ответственности так и не произошло. ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240621/obman-1954526079.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959427437.html

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украина, россия, сша, иван баканов, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире