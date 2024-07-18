Рейтинг@Mail.ru
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 18.07.2024 (обновлено: 21:54 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960582046.html
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
Украина уже не сможет избежать поражения на поле боя, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:43
2024-07-18T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
скотт риттер
нато
андрей белоусов
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_1203b4eda7991094c97a03c09ed734d1.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина уже не сможет избежать поражения на поле боя, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Вот где мы находимся с украинцами, дамы и господа, они не могут победить, для них переломить ситуацию невозможно с военной точки зрения", — отметил он.По словам бывшего военного, на саммите члены НАТО признали, что они просто не могут снабжать Киев тем, что ему нужно для поддержания борьбы."Русские, напротив, получают все, что им нужно, их военная мощь растет с каждым днем. Это смертельная битва. &lt;…&gt; Траектория этого конфликта ведет к одной неизбежной реальности— что Украина проиграла военную фазу", — резюмировал Риттер.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_da9135c405f8b42c7e45725142bb6b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, скотт риттер, нато, андрей белоусов, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Скотт Риттер, НАТО, Андрей Белоусов, Вашингтон (штат)
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине

Риттер: поражение украинской армии уже неизбежно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина уже не сможет избежать поражения на поле боя, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Вот где мы находимся с украинцами, дамы и господа, они не могут победить, для них переломить ситуацию невозможно с военной точки зрения", — отметил он.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 19:48
По словам бывшего военного, на саммите члены НАТО признали, что они просто не могут снабжать Киев тем, что ему нужно для поддержания борьбы.
"Русские, напротив, получают все, что им нужно, их военная мощь растет с каждым днем. Это смертельная битва. <…> Траектория этого конфликта ведет к одной неизбежной реальности— что Украина проиграла военную фазу", — резюмировал Риттер.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСкотт РиттерНАТОАндрей БелоусовВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала