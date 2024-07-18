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"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
Украина уже не сможет избежать поражения на поле боя, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:43
2024-07-18T20:43
2024-07-18T21:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина уже не сможет избежать поражения на поле боя, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Вот где мы находимся с украинцами, дамы и господа, они не могут победить, для них переломить ситуацию невозможно с военной точки зрения", — отметил он.По словам бывшего военного, на саммите члены НАТО признали, что они просто не могут снабжать Киев тем, что ему нужно для поддержания борьбы."Русские, напротив, получают все, что им нужно, их военная мощь растет с каждым днем. Это смертельная битва. <…> Траектория этого конфликта ведет к одной неизбежной реальности— что Украина проиграла военную фазу", — резюмировал Риттер.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине
Риттер: поражение украинской армии уже неизбежно