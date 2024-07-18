https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960390629.html

Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ

Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ

Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:10

2024-07-18T05:10

2024-07-18T05:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены ... 13 минометных расчетов", - сказал Бигма. Он добавил, что в результате ударов бомбардировочной и армейской авиации понесли потери подразделения 143-й и 144-й пехотных бригад, 14-й, 44-й 48-й механизированных бригад ВСУ.

https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html

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2024

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вооруженные силы украины