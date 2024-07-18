https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960390629.html
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:10
2024-07-18T05:10
2024-07-18T05:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены ... 13 минометных расчетов", - сказал Бигма. Он добавил, что в результате ударов бомбардировочной и армейской авиации понесли потери подразделения 143-й и 144-й пехотных бригад, 14-й, 44-й 48-й механизированных бригад ВСУ.
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5ef9c5318d1de7e0524446bc62965156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 13 украинских минометных расчетов