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Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960390629.html
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:10
2024-07-18T05:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены ... 13 минометных расчетов", - сказал Бигма. Он добавил, что в результате ударов бомбардировочной и армейской авиации понесли потери подразделения 143-й и 144-й пехотных бригад, 14-й, 44-й 48-й механизированных бригад ВСУ.
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" уничтожила 13 минометных расчетов ВСУ

Бойцы группировки "Запад" уничтожили 13 украинских минометных расчетов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 13 минометных расчетов украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены ... 13 минометных расчетов", - сказал Бигма.
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Он добавил, что в результате ударов бомбардировочной и армейской авиации понесли потери подразделения 143-й и 144-й пехотных бригад, 14-й, 44-й 48-й механизированных бригад ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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