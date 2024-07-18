Рейтинг@Mail.ru
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:23 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sotsproekty-1960546110.html
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области - РИА Новости, 18.07.2024
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:23
2024-07-18T17:23
калужская область
лидия михеева
общественная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807306_0:100:2952:1762_1920x0_80_0_0_2929250d45d819564ff44a3077945b88.jpg
КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными проектами региона, отметив важность поддержки этой деятельности региональной властью, сообщает областное правительство. Второй региональный форум Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество" начал работу что в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского. До начала основных мероприятий секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева ознакомилась с выставочной экспозицией "Успешные социальные проекты Калужской области". На ней представлены нужные для региона инициативы, поддержанные Фондом президентских грантов и субсидиями из областного бюджета. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, взрослым и животным, а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Лидия Михеева выразила свое восхищение людьми, которые "по своей инициативе, без приказа сверху" реализуют важные для общества инициативы, отмечают в областном правительстве. При этом секретарь палаты обратила внимание на важность поддержки этой деятельности региональной властью. В Калужской области это и предоставление помещений, и возможность получения региональных субсидий, отмечается в сообщении. "Стандарт в нашем регионе – стандарт открытости власти. Мы взаимодействуем с нашим гражданским обществом, и считаем, что то доверие, которое оказывают жители, очень важно. Нам есть что показать, мы всегда готовы поделиться лучшими практиками. Всегда интересно узнать и другие регионы, обменяться опытом. Главная задача – благополучие наших жителей", - подчеркнула заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.
https://ria.ru/20240710/forum-1958742689.html
https://ria.ru/20240615/reshetnikov-1953129406.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807306_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_4e58743844327d329f29c007f7a92f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лидия михеева, общественная палата рф
Калужская область, Лидия Михеева, Общественная палата РФ

Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными проектами региона, отметив важность поддержки этой деятельности региональной властью, сообщает областное правительство.
Второй региональный форум Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество" начал работу что в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского.
Спикеры форума молодых специалистов Форсаж-2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Форум молодых специалистов "Форсаж" начал работу в Калужской области
10 июля, 14:35
До начала основных мероприятий секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева ознакомилась с выставочной экспозицией "Успешные социальные проекты Калужской области". На ней представлены нужные для региона инициативы, поддержанные Фондом президентских грантов и субсидиями из областного бюджета. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, взрослым и животным, а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Лидия Михеева выразила свое восхищение людьми, которые "по своей инициативе, без приказа сверху" реализуют важные для общества инициативы, отмечают в областном правительстве. При этом секретарь палаты обратила внимание на важность поддержки этой деятельности региональной властью. В Калужской области это и предоставление помещений, и возможность получения региональных субсидий, отмечается в сообщении.
"Стандарт в нашем регионе – стандарт открытости власти. Мы взаимодействуем с нашим гражданским обществом, и считаем, что то доверие, которое оказывают жители, очень важно. Нам есть что показать, мы всегда готовы поделиться лучшими практиками. Всегда интересно узнать и другие регионы, обменяться опытом. Главная задача – благополучие наших жителей", - подчеркнула заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"
15 июня, 16:22
 
Калужская областьЛидия МихееваОбщественная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала