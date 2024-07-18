https://ria.ru/20240718/sotsproekty-1960546110.html
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области - РИА Новости, 18.07.2024
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:23
2024-07-18T17:23
2024-07-18T17:23
калужская область
лидия михеева
общественная палата рф
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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными проектами региона, отметив важность поддержки этой деятельности региональной властью, сообщает областное правительство. Второй региональный форум Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество" начал работу что в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского. До начала основных мероприятий секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева ознакомилась с выставочной экспозицией "Успешные социальные проекты Калужской области". На ней представлены нужные для региона инициативы, поддержанные Фондом президентских грантов и субсидиями из областного бюджета. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, взрослым и животным, а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Лидия Михеева выразила свое восхищение людьми, которые "по своей инициативе, без приказа сверху" реализуют важные для общества инициативы, отмечают в областном правительстве. При этом секретарь палаты обратила внимание на важность поддержки этой деятельности региональной властью. В Калужской области это и предоставление помещений, и возможность получения региональных субсидий, отмечается в сообщении. "Стандарт в нашем регионе – стандарт открытости власти. Мы взаимодействуем с нашим гражданским обществом, и считаем, что то доверие, которое оказывают жители, очень важно. Нам есть что показать, мы всегда готовы поделиться лучшими практиками. Всегда интересно узнать и другие регионы, обменяться опытом. Главная задача – благополучие наших жителей", - подчеркнула заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.
https://ria.ru/20240710/forum-1958742689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия михеева, общественная палата рф
Калужская область, Лидия Михеева, Общественная палата РФ
КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными проектами региона, отметив важность поддержки этой деятельности региональной властью, сообщает областное правительство.
Второй региональный форум Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество" начал работу что в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского.
До начала основных мероприятий секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева ознакомилась с выставочной экспозицией "Успешные социальные проекты Калужской области". На ней представлены нужные для региона инициативы, поддержанные Фондом президентских грантов и субсидиями из областного бюджета. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, взрослым и животным, а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Лидия Михеева
выразила свое восхищение людьми, которые "по своей инициативе, без приказа сверху" реализуют важные для общества инициативы, отмечают в областном правительстве. При этом секретарь палаты обратила внимание на важность поддержки этой деятельности региональной властью. В Калужской области это и предоставление помещений, и возможность получения региональных субсидий, отмечается в сообщении.
"Стандарт в нашем регионе – стандарт открытости власти. Мы взаимодействуем с нашим гражданским обществом, и считаем, что то доверие, которое оказывают жители, очень важно. Нам есть что показать, мы всегда готовы поделиться лучшими практиками. Всегда интересно узнать и другие регионы, обменяться опытом. Главная задача – благополучие наших жителей", - подчеркнула заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.