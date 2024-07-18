https://ria.ru/20240718/sotsproekty-1960546110.html

Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области

Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области - РИА Новости, 18.07.2024

Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:23

2024-07-18T17:23

2024-07-18T17:23

калужская область

лидия михеева

общественная палата рф

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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в рамках открытия регионального форума "Сообщество" в Калужской области ознакомилась с успешными социальными проектами региона, отметив важность поддержки этой деятельности региональной властью, сообщает областное правительство. Второй региональный форум Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество" начал работу что в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского. До начала основных мероприятий секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева ознакомилась с выставочной экспозицией "Успешные социальные проекты Калужской области". На ней представлены нужные для региона инициативы, поддержанные Фондом президентских грантов и субсидиями из областного бюджета. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тяжелобольным детям, взрослым и животным, а также на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Лидия Михеева выразила свое восхищение людьми, которые "по своей инициативе, без приказа сверху" реализуют важные для общества инициативы, отмечают в областном правительстве. При этом секретарь палаты обратила внимание на важность поддержки этой деятельности региональной властью. В Калужской области это и предоставление помещений, и возможность получения региональных субсидий, отмечается в сообщении. "Стандарт в нашем регионе – стандарт открытости власти. Мы взаимодействуем с нашим гражданским обществом, и считаем, что то доверие, которое оказывают жители, очень важно. Нам есть что показать, мы всегда готовы поделиться лучшими практиками. Всегда интересно узнать и другие регионы, обменяться опытом. Главная задача – благополучие наших жителей", - подчеркнула заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.

https://ria.ru/20240710/forum-1958742689.html

https://ria.ru/20240615/reshetnikov-1953129406.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лидия михеева, общественная палата рф