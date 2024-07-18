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Сотрудник "Русала" получил восемь лет колонии за мошенничество
Сотрудник "Русала" получил восемь лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 18.07.2024
Сотрудник "Русала" получил восемь лет колонии за мошенничество
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии сотрудника объединенной компании "Русал" Алексея Тарасова по обвинению в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:36
2024-07-18T13:36
2024-07-18T13:39
происшествия
москва
алексей тарасов
русал
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии сотрудника объединенной компании "Русал" Алексея Тарасова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Тарасову назначено наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Второму фигуранту Александру Тищенко суд дал 7,5 лет. С обоих солидарно в пользу "Русала" также были взысканы денежные средства в качестве возмещения имущественного ущерба. По данным ряда СМИ, Тарасов и сообщник незаконно обогатились более чем на один миллиард рублей на поставках и закупках по завышенным ценам.
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происшествия, москва, алексей тарасов, русал
Происшествия, Москва, Алексей Тарасов, Русал
Сотрудник "Русала" получил восемь лет колонии за мошенничество
Суд приговорил сотрудника "Русала" Тарасова к 8 годам колонии за мошенничество