https://ria.ru/20240718/simferopol-1960415204.html
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды - РИА Новости, 18.07.2024
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды
Второй день подряд в Симферополе побит рекорд по максимуму температуры воздуха, в среду она достигла плюс 38,3 градусов, перекрыв предыдущее значение в плюс... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:10
2024-07-18T10:10
2024-07-18T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Второй день подряд в Симферополе побит рекорд по максимуму температуры воздуха, в среду она достигла плюс 38,3 градусов, перекрыв предыдущее значение в плюс 37,1 градус, зафиксированное 23 года назад, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Накануне, 17 июля, максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,3 градуса. Это на 1,2 градуса больше предыдущего рекордного значения, установленного в этот день (17 июля - ред.) в 2001 году" , - сообщили метеорлоги. Наиболее жаркая погода на полуострове в среду была в Красногвардейском, Раздольненском и Красноперекопском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма, там температура днем превышала плюс 39 градусов, добавили в гидрометцентре. Максимальная температура за более чем столетнюю историю наблюдений в плюс 37,5 градусов была установлена во вторник, побив рекорд 2001 года – плюс 36,1 градус, сообщили ранее в крымском гидрометцентре.
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общество, симферополь, ленинский район
Общество, Симферополь, Ленинский район
В Крыму второй день подряд обновляются температурные рекорды
В Симферополе второй день подряд побит рекорд по максимуму температуры воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Второй день подряд в Симферополе побит рекорд по максимуму температуры воздуха, в среду она достигла плюс 38,3 градусов, перекрыв предыдущее значение в плюс 37,1 градус, зафиксированное 23 года назад, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
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"Накануне, 17 июля, максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,3 градуса. Это на 1,2 градуса больше предыдущего рекордного значения, установленного в этот день (17 июля - ред.) в 2001 году" , - сообщили метеорлоги.
Наиболее жаркая погода на полуострове в среду была в Красногвардейском, Раздольненском и Красноперекопском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма, там температура днем превышала плюс 39 градусов, добавили в гидрометцентре.
Максимальная температура за более чем столетнюю историю наблюдений в плюс 37,5 градусов была установлена во вторник, побив рекорд 2001 года – плюс 36,1 градус, сообщили ранее в крымском гидрометцентре.