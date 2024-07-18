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Депутат призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей - РИА Новости, 18.07.2024
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02:22 18.07.2024 (обновлено: 02:57 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/shtrafy-1960384225.html
Депутат призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей
Депутат призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей - РИА Новости, 18.07.2024
Депутат призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:22
2024-07-18T02:57
россия
султан хамзаев
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. "Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности - как минимум административного наказания - за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его мнению, дискредитация традиционных семейных ценностей - понятие, которое должно быть введено в законодательный обиход. "У нас есть семейный кодекс РФ, регулирующий семейные отношения в России. Но нет закона, которых охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей - тех, кто в стадии создания ячейки общества, - от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240607/putin-1951499340.html
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россия, султан хамзаев, общество
Россия, Султан Хамзаев, Общество
Депутат призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Хамзаев предложил ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
"Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности - как минимум административного наказания - за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи", - сказал Хамзаев РИА Новости.
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По его мнению, дискредитация традиционных семейных ценностей - понятие, которое должно быть введено в законодательный обиход.
"У нас есть семейный кодекс РФ, регулирующий семейные отношения в России. Но нет закона, которых охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей - тех, кто в стадии создания ячейки общества, - от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей", - отметил депутат.
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РоссияСултан ХамзаевОбщество
 
 
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