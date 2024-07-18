https://ria.ru/20240718/senator-1960552813.html

Сенатор рассказал о расколе и унынии демократов из-за кандидатуры Байдена

Сенатор рассказал о расколе и унынии демократов из-за кандидатуры Байдена - РИА Новости, 18.07.2024

Сенатор рассказал о расколе и унынии демократов из-за кандидатуры Байдена

Демократическая партия США потеряла единство, а атмосфера в ней сменилась на печальную и беспокойную на фоне призывов к президенту Джо Байдену снять кандидатуру РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:50

2024-07-18T17:50

2024-07-18T17:50

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Демократическая партия США потеряла единство, а атмосфера в ней сменилась на печальную и беспокойную на фоне призывов к президенту Джо Байдену снять кандидатуру с выборов, рассказал сенатор от штата Колорадо Джон Хикенлупер в интервью агентству Reuters. "Когда вокруг так много беспокойства и недовольства, кому угодно будет трудно объединить партию. Его (Байдена - ред.) по-прежнему любят... Просто атмосфера уже не та, что была четыре года назад", - поделился сенатор. По словам сенатора, в Демократической партии царят печальные чувства в том числе из-за давления однопартийцев на Байдена и призывов к нему отказаться от статуса кандидата на президентских выборах. Некоторые приближенные также успели сильно привязаться к Байдену за время его работы сенатором, что осложняет ситуацию для них. Хикенлупер признал, что в его штате Колорадо не только спонсоры Демократической партии инсайдеры, но и многие избиратели считают, что Байден должен снять свою кандидатуру с выборов. При этом, по мнению сенатора, Байден может принять подобное решение "в интересах страны", если посчитает, что это наилучший вариант из возможных. Ранее в интервью телеканалу NBC News Байден повторил, что не откажется от борьбы за переизбрание, поскольку, по его утверждению, такова воля большинства избирателей Демократической партии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960550925.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960520088.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024