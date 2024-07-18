https://ria.ru/20240718/samolet-1960594047.html

Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего рейса

Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего рейса - РИА Новости, 18.07.2024

Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего рейса

Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:55

2024-07-18T22:55

2024-07-18T22:55

дели

сан-франциско

магадан

air india

boeing 777

boeing 777-200

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — РИА Новости. Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила компания. "Поскольку у Air India нет собственного персонала в Красноярске, мы привлекаем стороннюю службу поддержки для оказания всей необходимой помощи пассажирам. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, и мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", - сообщила компания. В Air India отметили, что делают всё возможное, чтобы направить резервный борт как можно скорее, а также обеспечить здоровье и безопасность пассажиров и своих сотрудников. Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала. На данный момент решается вопрос о дальнейших действиях совместно с представителями перевозчика. Это уже второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по этому маршруту был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.

https://ria.ru/20240628/samolet-1956146880.html

https://ria.ru/20240412/sheremetevo-1939529002.html

дели

сан-франциско

магадан

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дели, сан-франциско, магадан, air india, boeing 777, boeing 777-200