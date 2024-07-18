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Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024
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19:48 18.07.2024 (обновлено: 20:09 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/samolet-1960574592.html
Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске
Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024
Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске
Летящий из Дели в Сан-Франциско самолет Boeing готовится к авариной посадке в Красноярске, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 18.07.2024
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сан-франциско
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Летящий из Дели в Сан-Франциско самолет Boeing готовится к авариной посадке в Красноярске, сообщили РИА Новости экстренные службы.По полученным данным, лайнер собирается сесть в аэропорту Емельяново из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке.
https://ria.ru/20240702/samolet-1956870055.html
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сан-франциско, красноярск, дели, в мире
Сан-Франциско, Красноярск, Дели, В мире
Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске

Рейс Дели — Сан-Франциско готовится к аварийной посадке в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Летящий из Дели в Сан-Франциско самолет Boeing готовится к авариной посадке в Красноярске, сообщили РИА Новости экстренные службы.
По полученным данным, лайнер собирается сесть в аэропорту Емельяново из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке.
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Сан-ФранцискоКрасноярскДелиВ мире
 
 
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