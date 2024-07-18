https://ria.ru/20240718/samolet-1960574592.html

Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске

Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024

Летящий в Сан-Франциско Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске

Летящий из Дели в Сан-Франциско самолет Boeing готовится к авариной посадке в Красноярске, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:48

2024-07-18T19:48

2024-07-18T20:09

сан-франциско

красноярск

дели

в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Летящий из Дели в Сан-Франциско самолет Boeing готовится к авариной посадке в Красноярске, сообщили РИА Новости экстренные службы.По полученным данным, лайнер собирается сесть в аэропорту Емельяново из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке.

https://ria.ru/20240702/samolet-1956870055.html

сан-франциско

красноярск

дели

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сан-франциско, красноярск, дели, в мире