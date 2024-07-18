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Захарова оценила слова Зеленского об участии России в саммите по Украине
Захарова оценила слова Зеленского об участии России в саммите по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова оценила слова Зеленского об участии России в саммите по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Владимира Зеленского относительно участия России во втором саммите по Украине заявила, РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:31
2024-07-18T16:31
2024-07-18T16:31
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Владимира Зеленского относительно участия России во втором саммите по Украине заявила, что не ему решать, что кому делать. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, представители России должны быть на втором саммите по Украине. "Что кому делать точно решать будет не Зеленский. Тем более, что-то там диктовать России, так сказать, ему даже не стоит думать об этом", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. Она напомнила, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в штаб - квартире ООН на пресс конференции "ответил на этот вопрос и рассказал о всей истории махинаций, которые западники пытаются выдать за так называемые мирные инициативы, конференции, форумы". Захарова добавила, что "если говорить предельно четко и конкретно: никаких ультиматумов, никакой "формулы Зеленского", которая навязывается, никто в нашей стране не приемлет".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, В мире
Захарова оценила слова Зеленского об участии России в саммите по Украине
Захарова: не Зеленскому диктовать, что делать России