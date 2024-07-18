В Госдуме рассказали, на каких условиях возможен саммит по Украине
Депутат Шеремет: саммит по Украине возможен только на условиях России
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Саммит по урегулированию конфликта на Украине возможен только на условиях России, его проведение на условиях Киева бессмысленно, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине в ноябре.
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"Проведение саммита на условиях Зеленского бессмысленно. Решения принимает не он. Саммит возможен только на условиях России. На хотелки Зеленского, которые ему диктуют за океаном, никто тратить время не будет", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его мнению, киевский режим будет вынужден к зиме искать контакты с Москвой, так как противостоять российской армии будет сложнее.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.