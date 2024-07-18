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В Госдуме рассказали, на каких условиях возможен саммит по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sammit-1960413647.html
В Госдуме рассказали, на каких условиях возможен саммит по Украине
В Госдуме рассказали, на каких условиях возможен саммит по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
В Госдуме рассказали, на каких условиях возможен саммит по Украине
Саммит по урегулированию конфликта на Украине возможен только на условиях России, его проведение на условиях Киева бессмысленно, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:01
2024-07-18T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Саммит по урегулированию конфликта на Украине возможен только на условиях России, его проведение на условиях Киева бессмысленно, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине в ноябре. "Проведение саммита на условиях Зеленского бессмысленно. Решения принимает не он. Саммит возможен только на условиях России. На хотелки Зеленского, которые ему диктуют за океаном, никто тратить время не будет", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом, по его мнению, киевский режим будет вынужден к зиме искать контакты с Москвой, так как противостоять российской армии будет сложнее. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240713/sammit-1959379923.html
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953065122.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, на каких условиях возможен саммит по Украине

Депутат Шеремет: саммит по Украине возможен только на условиях России

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Саммит по урегулированию конфликта на Украине возможен только на условиях России, его проведение на условиях Киева бессмысленно, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине в ноябре.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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"Проведение саммита на условиях Зеленского бессмысленно. Решения принимает не он. Саммит возможен только на условиях России. На хотелки Зеленского, которые ему диктуют за океаном, никто тратить время не будет", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его мнению, киевский режим будет вынужден к зиме искать контакты с Москвой, так как противостоять российской армии будет сложнее.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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