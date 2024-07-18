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Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков - РИА Новости, 18.07.2024
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12:59 18.07.2024 (обновлено: 13:09 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960453873.html
Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков
Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков - РИА Новости, 18.07.2024
Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков
Россия готовится к тому, что США в будущем значительно нарастят свои ядерные потенциалы, и будет вырабатывать наиболее эффективные и наименее затратные способы... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:59
2024-07-18T13:09
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сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
b-52
министерство обороны сша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готовится к тому, что США в будущем значительно нарастят свои ядерные потенциалы, и будет вырабатывать наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя дискуссии в Вашингтоне относительно реконверсии тяжелых бомбардировщиков B-52. "Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - сказал Рябков журналистам на вопрос о планах США начать постепенную реконверсию тяжелых бомбардировщиков B-52. "Мы к этому готовы, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Но пока решений нет, пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у нас есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования", - добавил замминистра.Рябков призвал дождаться того, как дальше пойдет дискуссия в США по вопросу о реконверсии тяжелых бомбардировщиков."Я хотел бы напомнить, что в свое время, еще до остановки нами действия ДСНВ, тема потенциальной реконверсии тяжелых бомбардировщиков ВС США нами ставилась применительно к ДСНВ. Мы в свое время достаточно плотно и профессионально обсуждали с американскими представителями то, как они такую реконверсию на части своего флота тяжелых бомбардировщиков осуществляли. Это был один из сюжетов наряду с небезызвестной темой выведения из-под засчета американцами носителей стратегических боезарядов", - сказал он.
https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960455184.html
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сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), b-52, министерство обороны сша
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), B-52, Министерство обороны США
Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков

Рябков: Россия готовится к тому, что США значительно нарастят ядерные потенциалы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готовится к тому, что США в будущем значительно нарастят свои ядерные потенциалы, и будет вырабатывать наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя дискуссии в Вашингтоне относительно реконверсии тяжелых бомбардировщиков B-52.
"Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - сказал Рябков журналистам на вопрос о планах США начать постепенную реконверсию тяжелых бомбардировщиков B-52.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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"Мы к этому готовы, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Но пока решений нет, пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у нас есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования", - добавил замминистра.
Рябков призвал дождаться того, как дальше пойдет дискуссия в США по вопросу о реконверсии тяжелых бомбардировщиков.
"Я хотел бы напомнить, что в свое время, еще до остановки нами действия ДСНВ, тема потенциальной реконверсии тяжелых бомбардировщиков ВС США нами ставилась применительно к ДСНВ. Мы в свое время достаточно плотно и профессионально обсуждали с американскими представителями то, как они такую реконверсию на части своего флота тяжелых бомбардировщиков осуществляли. Это был один из сюжетов наряду с небезызвестной темой выведения из-под засчета американцами носителей стратегических боезарядов", - сказал он.
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СШАРоссияСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)B-52Министерство обороны США
 
 
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