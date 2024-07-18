https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960453873.html

Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков

Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков - РИА Новости, 18.07.2024

Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США, заявил Рябков

Россия готовится к тому, что США в будущем значительно нарастят свои ядерные потенциалы, и будет вырабатывать наиболее эффективные и наименее затратные способы... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:59

2024-07-18T12:59

2024-07-18T13:09

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сергей рябков

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b-52

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готовится к тому, что США в будущем значительно нарастят свои ядерные потенциалы, и будет вырабатывать наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя дискуссии в Вашингтоне относительно реконверсии тяжелых бомбардировщиков B-52. "Мы видим на этом примере тоже, что никаких сдержек с точки зрения того, как обращаться с потенциалами в сфере стратегических ядерных вооружений, в США не остается. Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным сценариям в плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала", - сказал Рябков журналистам на вопрос о планах США начать постепенную реконверсию тяжелых бомбардировщиков B-52. "Мы к этому готовы, потому что вся логика поведения Вашингтона в этой сфере подводит к тому, что они пойдут именно по данному пути. Но пока решений нет, пока окончательная формула того, что будет с этими бомбардировщиками в дальнейшем не выработана, у нас есть время просчитать разные варианты и предусмотреть наиболее эффективные и наименее затратные способы реагирования", - добавил замминистра.Рябков призвал дождаться того, как дальше пойдет дискуссия в США по вопросу о реконверсии тяжелых бомбардировщиков."Я хотел бы напомнить, что в свое время, еще до остановки нами действия ДСНВ, тема потенциальной реконверсии тяжелых бомбардировщиков ВС США нами ставилась применительно к ДСНВ. Мы в свое время достаточно плотно и профессионально обсуждали с американскими представителями то, как они такую реконверсию на части своего флота тяжелых бомбардировщиков осуществляли. Это был один из сюжетов наряду с небезызвестной темой выведения из-под засчета американцами носителей стратегических боезарядов", - сказал он.

https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960455184.html

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сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), b-52, министерство обороны сша