В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России
Interia: ВС РФ достигли заметных тактических успехов в ДНР
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская армия отступает в ДНР под натиском российских военных, пишет Interia.
"Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также приближаются к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжения украинских войск", — говорится в публикации.
"Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также приближаются к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжения украинских войск", — говорится в публикации.
Кроме того, в восточных регионах российские подразделения прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области, указывается в статье.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.
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