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В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 18.07.2024 (обновлено: 14:16 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html
В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России
В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России - РИА Новости, 18.07.2024
В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России
Украинская армия отступает в ДНР под натиском российских военных, пишет Interia. "Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:33
2024-07-18T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская армия отступает в ДНР под натиском российских военных, пишет Interia. "Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное &lt;...&gt;. Русские также приближаются к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжения украинских войск", — говорится в публикации. Кроме того, в восточных регионах российские подразделения прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области, указывается в статье.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960402307.html
донецкая область
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в мире, донецкая область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая область, Донецкая Народная Республика
В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России

Interia: ВС РФ достигли заметных тактических успехов в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская армия отступает в ДНР под натиском российских военных, пишет Interia.

"Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также приближаются к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжения украинских войск", — говорится в публикации.
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Кроме того, в восточных регионах российские подразделения прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области, указывается в статье.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая областьДонецкая Народная Республика
 
 
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