https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html

В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России

В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России - РИА Новости, 18.07.2024

В Польше сделали тяжелое для Украины признание о ВС России

Украинская армия отступает в ДНР под натиском российских военных, пишет Interia. "Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:33

2024-07-18T12:33

2024-07-18T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая область

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:270:3150:2041_1920x0_80_0_0_2545d577fdd38227056de86ce140f333.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинская армия отступает в ДНР под натиском российских военных, пишет Interia. "Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное <...>. Русские также приближаются к ключевой дороге к Часову Яру, по которой осуществляется снабжения украинских войск", — говорится в публикации. Кроме того, в восточных регионах российские подразделения прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области, указывается в статье.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960402307.html

донецкая область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая область, донецкая народная республика