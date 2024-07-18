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Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике - РИА Новости, 18.07.2024
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14:27 18.07.2024 (обновлено: 14:37 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/rossija-1960481332.html
Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике
Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике - РИА Новости, 18.07.2024
Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике
Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:27
2024-07-18T14:37
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
республика конго
в мире
алексей лихачев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике, сообщила госкорпорация "Росатом". Конго с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский, он провел переговоры с министром энергетики и водных ресурсов страны Эмилем Уоссо. &quot;По их результатам были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и в области гидроэнергетики&quot;, - говорится в сообщении.Также состоялась встреча Спасского с премьер-министром Конго Анатолем Коллине Макоссо, "в ходе которой основное внимание было уделено перспективам последовательного продвижения российско-конголезского партнерства в энергетике в целом".Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, ранее заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Конго также очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, и вопросы других возобновляемых источников электроэнергии, говорил Лихачев.
https://ria.ru/20240627/kongo-1955959169.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", республика конго, в мире, алексей лихачев
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Республика Конго, В мире, Алексей Лихачев
Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике

РФ и Конго будут сотрудничать в области мирного атома и гидроэнергетики

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике, сообщила госкорпорация "Росатом".
Конго с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский, он провел переговоры с министром энергетики и водных ресурсов страны Эмилем Уоссо.
«

"По их результатам были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и в области гидроэнергетики", - говорится в сообщении.

Также состоялась встреча Спасского с премьер-министром Конго Анатолем Коллине Макоссо, "в ходе которой основное внимание было уделено перспективам последовательного продвижения российско-конголезского партнерства в энергетике в целом".
Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, ранее заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Конго также очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, и вопросы других возобновляемых источников электроэнергии, говорил Лихачев.
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Республика КонгоВ миреАлексей Лихачев
 
 
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