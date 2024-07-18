https://ria.ru/20240718/rossija-1960481332.html

Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике

Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике - РИА Новости, 18.07.2024

Россия и Конго подписали меморандумы по мирному атому и гидроэнергетике

Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:27

2024-07-18T14:27

2024-07-18T14:37

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

республика конго

в мире

алексей лихачев

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетике, сообщила госкорпорация "Росатом". Конго с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский, он провел переговоры с министром энергетики и водных ресурсов страны Эмилем Уоссо. "По их результатам были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и в области гидроэнергетики", - говорится в сообщении.Также состоялась встреча Спасского с премьер-министром Конго Анатолем Коллине Макоссо, "в ходе которой основное внимание было уделено перспективам последовательного продвижения российско-конголезского партнерства в энергетике в целом".Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, ранее заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Конго также очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, и вопросы других возобновляемых источников электроэнергии, говорил Лихачев.

https://ria.ru/20240627/kongo-1955959169.html

россия

республика конго

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", республика конго, в мире, алексей лихачев