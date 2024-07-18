https://ria.ru/20240718/rossija-1960412795.html
"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков
"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков - РИА Новости, 18.07.2024
"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:55
2024-07-18T09:55
2024-07-18T13:18
sukhoi superjet 100 (ssj100)
airbus a319
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих самолетов с рекомендациями о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки и довела эту информацию до компаний, ведущих техобслуживание (ТО) воздушных судов данного типа, сообщил РИА Новости перевозчик. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 "Яковлев" направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писала газета "Известия" с ссылкой на источники. "Письмо получили. Информацию, которая в нем, довели до всех компаний, которые осуществляют периодическое и оперативное техническое обслуживание воздушных судов авиакомпании", - сообщили в "России". Авиакомпания "Россия" – крупнейший эксплуатант отечественных воздушных судов, в ее флоте 78 Sukhoi Superjet российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет обслуживание всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе периодические (трудоемкие) формы на воздушных судах Airbus A319/320 и Sukhoi Superjet 100. Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 15 июля сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов упавшего самолета. Источник в авиаотрасли 17 июля сообщил РИА Новости, что обстоятельства крушения указывают на человеческий фактор, есть вопросы к тем, кто осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом.
https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html
https://ria.ru/20240215/sukhoi-1927515381.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), airbus a319
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Airbus A319
"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков
Эксплуатант SSJ передал указания по датчикам угла атаки компаниям, ведущим ТО
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих самолетов с рекомендациями о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки и довела эту информацию до компаний, ведущих техобслуживание (ТО) воздушных судов данного типа, сообщил РИА Новости перевозчик.
Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 "Яковлев" направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писала газета "Известия" с ссылкой на источники.
"Письмо получили. Информацию, которая в нем, довели до всех компаний, которые осуществляют периодическое и оперативное техническое обслуживание воздушных судов авиакомпании", - сообщили в "России".
Авиакомпания "Россия" – крупнейший эксплуатант отечественных воздушных судов, в ее флоте 78 Sukhoi Superjet российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет обслуживание всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе периодические (трудоемкие) формы на воздушных судах Airbus A319/320 и Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 15 июля сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов упавшего самолета. Источник в авиаотрасли 17 июля сообщил РИА Новости, что обстоятельства крушения указывают на человеческий фактор, есть вопросы к тем, кто осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом.