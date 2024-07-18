https://ria.ru/20240718/rossija-1960412795.html

"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков

"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков - РИА Новости, 18.07.2024

"Россия" получила рекомендации производителя SSJ при замене датчиков

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:55

2024-07-18T09:55

2024-07-18T13:18

sukhoi superjet 100 (ssj100)

airbus a319

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet (SSJ) 100, получила письмо от производителя этих самолетов с рекомендациями о соблюдении требований при замене датчиков угла атаки и довела эту информацию до компаний, ведущих техобслуживание (ТО) воздушных судов данного типа, сообщил РИА Новости перевозчик. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 "Яковлев" направил письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, написал ранее РБК со ссылкой на компанию. Предварительной версией крушения SSJ авиакомпании "Газпром авиа" в Подмосковье считается неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в 5 градусов, писала газета "Известия" с ссылкой на источники. "Письмо получили. Информацию, которая в нем, довели до всех компаний, которые осуществляют периодическое и оперативное техническое обслуживание воздушных судов авиакомпании", - сообщили в "России". Авиакомпания "Россия" – крупнейший эксплуатант отечественных воздушных судов, в ее флоте 78 Sukhoi Superjet российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет обслуживание всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе периодические (трудоемкие) формы на воздушных судах Airbus A319/320 и Sukhoi Superjet 100. Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 15 июля сообщил, что приступил к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов упавшего самолета. Источник в авиаотрасли 17 июля сообщил РИА Новости, что обстоятельства крушения указывают на человеческий фактор, есть вопросы к тем, кто осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом.

https://ria.ru/20240715/superjet-1959814001.html

https://ria.ru/20240215/sukhoi-1927515381.html

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sukhoi superjet 100 (ssj100), airbus a319