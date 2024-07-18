https://ria.ru/20240718/rosatom-1960551036.html
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп" - РИА Новости, 18.07.2024
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:45
2024-07-18T17:45
2024-07-18T17:45
турция
стамбул
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ef59d8d094dbc498b3ee40192bd858.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС в Турции "Синоп", сообщила российская госкорпорация. Рабочая встреча Лихачева и Байрактара прошла в Стамбуле. "Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Синоп", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d41bbbf61511d2f7463b8e7aa8a30f80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, технологии
Турция, Стамбул, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Технологии
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"
Лихачев и министр энергетики Турции обсудили проект второй турецкой АЭС "Синоп"