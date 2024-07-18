https://ria.ru/20240718/rosatom-1960551036.html

Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"

Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп" - РИА Новости, 18.07.2024

Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:45

2024-07-18T17:45

2024-07-18T17:45

турция

стамбул

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС в Турции "Синоп", сообщила российская госкорпорация. Рабочая встреча Лихачева и Байрактара прошла в Стамбуле. "Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Синоп", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html

турция

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турция, стамбул, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, технологии