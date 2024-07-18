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Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп" - РИА Новости, 18.07.2024
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17:45 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/rosatom-1960551036.html
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп" - РИА Новости, 18.07.2024
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:45
2024-07-18T17:45
турция
стамбул
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС в Турции "Синоп", сообщила российская госкорпорация. Рабочая встреча Лихачева и Байрактара прошла в Стамбуле. "Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Синоп", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
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турция, стамбул, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, технологии
Турция, Стамбул, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Технологии
Лихачев обсудил с министром энергетики Турции проект второй АЭС "Синоп"

Лихачев и министр энергетики Турции обсудили проект второй турецкой АЭС "Синоп"

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили возможность реализации "Росатомом" проекта второй АЭС в Турции "Синоп", сообщила российская госкорпорация.
Рабочая встреча Лихачева и Байрактара прошла в Стамбуле.
"Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Синоп", - говорится в сообщении.
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ТурцияСтамбулАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреТехнологии
 
 
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