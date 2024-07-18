https://ria.ru/20240718/reyting-1960456950.html

"Эксперт РА" повысил рейтинг компании "ДАРС -Девелопмент" до уровня ruBBB

"Эксперт РА" повысил рейтинг компании "ДАРС -Девелопмент" до уровня ruBBB - РИА Новости, 18.07.2024

"Эксперт РА" повысил рейтинг компании "ДАРС -Девелопмент" до уровня ruBBB

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ООО "ДАРС-Девелопмент" до уровня ruBBB с прогнозом "стабильный". Предыдущий рейтинг компании,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:08

2024-07-18T17:08

2024-07-18T17:08

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 июл – пресс-служба ООО "ДАРС-Девелопмент". Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ООО "ДАРС-Девелопмент" до уровня ruBBB с прогнозом "стабильный". Предыдущий рейтинг компании, действовавший с июля 2023 года, имел оценку ruBBB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением финансовых показателей компании, участию компании в высокомаржинальных проектах и росту продаж почти вдвое за 2023 год.Основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, стали низкая оценка риск-профиля отрасли, конкурентные позиции группы DARS на рынке, а также низкая долговая и процентная нагрузка, высокая ликвидность и положительная оценка качества корпоративного управления.На сегодняшний день объем строительства Группы DARS составил 331 тысяч квадратных метров. При этом, по данным издания "Единый реестр застройщиков" (18+), в двух регионах присутствия, Ульяновске и Волгограде, Группа – лидер по объему жилищного строительства. Эти регионы характеризуются умеренным инвестиционным потенциалом и уровнем доходов населения выше среднего по стране. Обеспеченность Группы земельным банком оценивается на горизонте более девяти лет при текущих темпах строительства, что оказывает поддержку рейтингу.По итогам 2023 года показатель EBITDA компании ДАРС-Девелопмент составил 21% (15% годом ранее). Рост рентабельности связан с увеличением доли высокомаржинальных проектов в Ульяновске, Волгограде и объемом строительства в рамках программы реновации в Москве, а также ростом средней цены продажи на треть год к году.Компанию "ДАРС-Девелопмент" характеризуют умеренно-низкий уровень корпоративных рисков. Организационная структура и структура акционеров Группы прозрачны, совет директоров состоит из пяти человек. Отчетность по всему периметру консолидации Группы публикуется МСФО, что положительно отражает информационную прозрачность компании. Стратегия развития ДАРС-Девелопмент содержит достаточно подробную информацию по операционным и финансовым показателям и ориентирована на долгосрочное планирование. Система управления рисками соответствует профилю рисков компании, при совете директоров создана служба внутреннего аудита и риск-менеджмента. Осуществляется страхование недвижимого имущества и гражданской ответственности. О компании "ДАРС-Девелопмент"ООО "ДАРС-Девелопмент" является материнской консолидирующей компанией Группы DARS Development (ДАРС Девелопмент), специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2001 году и за это время ввела в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в пяти регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Хабаровск и Москву. По итогам 2023 года DARS на 26 пунктов улучшил свои позиции в рейтинге Единого реестра застройщиков и занял в нем 28-е место по объему ввода жилья.В 2024 году DARS планирует увеличить чистую прибыль до 3,8 миллиарда рублей (рост на 16% относительно 2023 года), выручку до 26 миллиардов рублей (рост на 32% относительно 2023 года), EBITDA до 5,8 миллиарда рублей (рост на 33% по сравнению с 2023 годом), сохранив при этом долговую нагрузку на прежнем уровне. Общий объем земельного банка превышает 3,1 миллиона квадратных метров.В 2023 году компания впервые вышла на фондовый рынок и привлекла через размещение облигаций два миллиарда рублей.Реклама, ООО "ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", erid: F7NfYUJCUneLt1fn5b4C

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы