https://ria.ru/20240718/revnost-1960199510.html

Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером

Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером - РИА Новости, 18.07.2024

Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером

Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?

2024-07-18T12:00

2024-07-18T12:00

2024-07-18T12:00

нас двое

вконтакте

любовь

влюбленность

ревность

отношения

партнеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960199655_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_e124fc67079ffc75abf2f929f5279199.jpg

Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером Одни после расставания напрочь рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает? audio/mpeg

Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером Одни после расставания напрочь рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, любовь, влюбленность, ревность, отношения, партнеры, аудио