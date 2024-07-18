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Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером - РИА Новости, 18.07.2024
Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?
2024-07-18T12:00
2024-07-18T12:00
2024-07-18T12:00
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Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Одни после расставания напрочь рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?
audio/mpeg
Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Одни после расставания напрочь рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти
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Нас двое, ВКонтакте, Любовь, влюбленность, ревность, отношения, партнеры
Почему мы ревнуем к бывшим и как об этом поговорить с партнером
Одни после расставания рвут со своим прошлым, выкидывая все подарки и удаляя совместные фото из соцсетей. Другие бережно хранят память прошлых отношений. А некоторым даже удается дружить с бывшими. Где грань разумного? Почему мы ревнуем нынешнего избранника к бывшим и его прошлому? Как корректно поговорить с партнером, если это вас напрягает?