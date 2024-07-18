https://ria.ru/20240718/resurs-1960543272.html
Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов
Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов - РИА Новости, 18.07.2024
Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов
Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов и создании "компетентной и ценной" базы людских ресурсов, что укрепит связи России с Африкой, заявил РИА Новости РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:13
2024-07-18T17:13
2024-07-18T17:16
россия
гамбия
африка
сергей лавров
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АККРА, 18 июл – РИА Новости. Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов и создании "компетентной и ценной" базы людских ресурсов, что укрепит связи России с Африкой, заявил РИА Новости гамбийский министр иностранных дел Мамаду Тангара. "Одна из областей, на которой мы решили сделать акцент, это подготовка гамбийцев, потому что для нас самый ценный ресурс - это людские ресурсы. Таким образом, Россия готова помочь нам создать компетентную и ценную базу людских ресурсов", - сказал Тангара, отвечая на вопрос о результатах его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве в начале года. Глава гамбийского внешнеполитического ведомства добавил, что многие африканские специалисты, занимающие ключевые должности в различных областях в странах континента, получили своё образование в России, а также выразил благодарность РФ за помощь, которую она оказала африканским странам в "очень трудный момент". "Министр Лавров предложил нам 50 стипендий, и мы надеемся, что в будущем их будет больше, так как сейчас речь идет об образовании… И, конечно, подготовка большего числа африканцев будет иметь большое значение для укрепления связей между Россией и Африкой", - отметил Тангара.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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россия, гамбия, африка, сергей лавров
Россия, Гамбия, Африка, Сергей Лавров
Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов
Глава МИД Тангара: РФ поможет Гамбии создать базу людских ресурсов
АККРА, 18 июл – РИА Новости. Россия поможет Гамбии в подготовке специалистов и создании "компетентной и ценной" базы людских ресурсов, что укрепит связи России с Африкой, заявил РИА Новости гамбийский министр иностранных дел Мамаду Тангара.
"Одна из областей, на которой мы решили сделать акцент, это подготовка гамбийцев, потому что для нас самый ценный ресурс - это людские ресурсы. Таким образом, Россия готова помочь нам создать компетентную и ценную базу людских ресурсов", - сказал Тангара, отвечая на вопрос о результатах его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
в Москве
в начале года.
Глава гамбийского внешнеполитического ведомства добавил, что многие африканские специалисты, занимающие ключевые должности в различных областях в странах континента, получили своё образование в России, а также выразил благодарность РФ за помощь, которую она оказала африканским странам в "очень трудный момент".
"Министр Лавров предложил нам 50 стипендий, и мы надеемся, что в будущем их будет больше, так как сейчас речь идет об образовании… И, конечно, подготовка большего числа африканцев будет иметь большое значение для укрепления связей между Россией и Африкой", - отметил Тангара.