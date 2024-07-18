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Украинские войска осознанно убивали мирных жителей, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:56 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/rasstrel-1960586154.html
Украинские войска осознанно убивали мирных жителей, заявил Пушилин
Украинские войска осознанно убивали мирных жителей, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские войска осознанно убивали мирных жителей, заявил Пушилин
Украинские войска осознанно стреляли по мирным жителям и убивали их за то, что те не хотели покинуть свои дома, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:56
2024-07-18T21:56
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
торецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска осознанно стреляли по мирным жителям и убивали их за то, что те не хотели покинуть свои дома, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава республики в своем Telegram-канале опубликовал видеоматериал, в котором эвакуированные жители Дзержинска рассказали о том, что им довелось пережить под оккупацией вооруженных формирований Украины. "Киевские боевики осознанно стреляли по людям, убивали их за то, что те не захотели покинуть свои дома", - говорится в сообщении Пушилина. "Они знают, что это мирные жители, они считают, что мы там предатели родины... Они просто молча заходят, открывают двери и видят, что это мирные жители, но все равно расстреливают", - рассказала одна из жительниц в видеоматериале. Кроме того, эвакуированные жители рассказали, что слышали иностранную речь среди солдат ВСУ. Пушилин сообщил, что сейчас жители Дзержинска находятся в безопасном месте, им оказывается вся необходимая помощь и поддержка. "Все как один благодарят российских военных за спасение от зверств украинских неонацистов", - добавил он. Жители освобожденных территорий неоднократно рассказывали РИА Новости о тяжелом положении, в котором они находились под контролем киевских властей. Так беженцы из Торецка (до 2016 года Дзержинска) ранее сообщали, что Украина создаёт настолько плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию. В частности 2 тысячи человек вернулись в город для перехода на российскую сторону. По их словам, ВСУ неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей. Жительница города добавила, что украинские войска наносили удары из минометов возле домов гражданского населения, чтобы люди быстро их покинули.
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html
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Эвакуированные жители Дзержинска об оккупации ВФУ
Эвакуированные жители Дзержинска об оккупации ВФУ
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украина, донецкая народная республика, торецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Торецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска осознанно убивали мирных жителей, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ осознанно стреляли по мирным жителям и убивали их

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска осознанно стреляли по мирным жителям и убивали их за то, что те не хотели покинуть свои дома, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава республики в своем Telegram-канале опубликовал видеоматериал, в котором эвакуированные жители Дзержинска рассказали о том, что им довелось пережить под оккупацией вооруженных формирований Украины.
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"Киевские боевики осознанно стреляли по людям, убивали их за то, что те не захотели покинуть свои дома", - говорится в сообщении Пушилина.
"Они знают, что это мирные жители, они считают, что мы там предатели родины... Они просто молча заходят, открывают двери и видят, что это мирные жители, но все равно расстреливают", - рассказала одна из жительниц в видеоматериале.
Кроме того, эвакуированные жители рассказали, что слышали иностранную речь среди солдат ВСУ.
Пушилин сообщил, что сейчас жители Дзержинска находятся в безопасном месте, им оказывается вся необходимая помощь и поддержка. "Все как один благодарят российских военных за спасение от зверств украинских неонацистов", - добавил он.
Жители освобожденных территорий неоднократно рассказывали РИА Новости о тяжелом положении, в котором они находились под контролем киевских властей. Так беженцы из Торецка (до 2016 года Дзержинска) ранее сообщали, что Украина создаёт настолько плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию. В частности 2 тысячи человек вернулись в город для перехода на российскую сторону. По их словам, ВСУ неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей. Жительница города добавила, что украинские войска наносили удары из минометов возле домов гражданского населения, чтобы люди быстро их покинули.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаТорецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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