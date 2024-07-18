https://ria.ru/20240718/rakety-1960593493.html

США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ

США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ - РИА Новости, 19.07.2024

США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ

США обеспокоены будущим ответом России на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-18T22:49

2024-07-18T22:49

2024-07-19T00:03

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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США обеспокоены будущим ответом России на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американского дальнобойного оружия в ФРГ. При этом он не исключил и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении."Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство", — сказал Патель, отметив, что Соединенные Штаты будут уделять пристальное внимание действиям России в этом направлении.Вместе с тем он признал, что тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями произошло по вине Берлина, но прежде всего Вашингтона, стоящего во главе НАТО.На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.

https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960075617.html

https://ria.ru/20240713/rakety-1959018149.html

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