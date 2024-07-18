Рейтинг@Mail.ru
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 18.07.2024 (обновлено: 00:03 19.07.2024)
https://ria.ru/20240718/rakety-1960593493.html
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ - РИА Новости, 19.07.2024
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ
США обеспокоены будущим ответом России на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-18T22:49
2024-07-19T00:03
в мире
сша
россия
германия
сергей рябков
нато
министерство обороны сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США обеспокоены будущим ответом России на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американского дальнобойного оружия в ФРГ. При этом он не исключил и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении."Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство", — сказал Патель, отметив, что Соединенные Штаты будут уделять пристальное внимание действиям России в этом направлении.Вместе с тем он признал, что тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями произошло по вине Берлина, но прежде всего Вашингтона, стоящего во главе НАТО.На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.
https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960075617.html
https://ria.ru/20240713/rakety-1959018149.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, германия, сергей рябков, нато, министерство обороны сша, государственный департамент сша, олаф шольц, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Германия, Сергей Рябков, НАТО, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Олаф Шольц, Дмитрий Песков
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ

Госдеп: США беспокоит будущий ответ РФ на размещение дальнобойных ракет в ФРГ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США обеспокоены будущим ответом России на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.
В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американского дальнобойного оружия в ФРГ. При этом он не исключил и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД
11 июля, 15:26
"Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство", — сказал Патель, отметив, что Соединенные Штаты будут уделять пристальное внимание действиям России в этом направлении.
Вместе с тем он признал, что тотальное разрушение договоренностей в сфере контроля над вооружениями произошло по вине Берлина, но прежде всего Вашингтона, стоящего во главе НАТО.
Еще одно унижение Германии. Лавров о размещении американских дальнобойных ракет - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Лавров назвал решение ФРГ разместить у себя американские ракеты унижением
16 июля, 17:17
На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Она нас разорит". США еще сильнее отстали от России в разработке МБР
13 июля, 08:00
 
В миреСШАРоссияГерманияСергей РябковНАТОМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАОлаф ШольцДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала