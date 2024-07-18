Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 18.07.2024 (обновлено: 01:42 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/radon-1960383028.html
СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона
СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона
Высокую концентрацию радона обнаружили в камерах в тюрьме HMP Dartmoor английского графства Девон, планируется эвакуация более 170 заключенных, сообщил... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:41
2024-07-18T01:42
в мире
девон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150492/84/1504928494_0:348:1516:1201_1920x0_80_0_0_d3b65279e12a94a70419e02e1e046e08.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Высокую концентрацию радона обнаружили в камерах в тюрьме HMP Dartmoor английского графства Девон, планируется эвакуация более 170 заключенных, сообщил телеканал Sky News. "Тюрьма HMP Dartmoor была закрыта из-за высоких показателей радона не только в камерах, но и в коридорах (у камер- ред.)" , - цитирует телеканал генерального секретаря Ассоциации тюремных служащих (POA) Стива Гиллана. Согласно телеканалу, 175 заключенных тюрьмы будут переселены в другую тюрьму графства в последующие две недели.
https://ria.ru/20240529/koreya-1949146703.html
девон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150492/84/1504928494_0:64:1516:1201_1920x0_80_0_0_e134576cadaea516f4d3567dbb273aeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, девон
В мире, Девон
СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона

Sky: в камерах британской тюрьмы в Девоне выявили высокую концентрацию радона

© AP Photo / PA / Victoria JonesСотрудники правоохранительных органов Великобритании во время следственных мероприятий
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании во время следственных мероприятий - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании во время следственных мероприятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Высокую концентрацию радона обнаружили в камерах в тюрьме HMP Dartmoor английского графства Девон, планируется эвакуация более 170 заключенных, сообщил телеканал Sky News.
"Тюрьма HMP Dartmoor была закрыта из-за высоких показателей радона не только в камерах, но и в коридорах (у камер- ред.)" , - цитирует телеканал генерального секретаря Ассоциации тюремных служащих (POA) Стива Гиллана.
Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Южной Корее двое сотрудников Samsung пострадали от радиации
29 мая, 15:17
Согласно телеканалу, 175 заключенных тюрьмы будут переселены в другую тюрьму графства в последующие две недели.
 
В миреДевон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала