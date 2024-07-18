https://ria.ru/20240718/radon-1960383028.html

СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона

СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радона

Высокую концентрацию радона обнаружили в камерах в тюрьме HMP Dartmoor английского графства Девон, планируется эвакуация более 170 заключенных, сообщил... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T01:41

2024-07-18T01:41

2024-07-18T01:42

в мире

девон

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Высокую концентрацию радона обнаружили в камерах в тюрьме HMP Dartmoor английского графства Девон, планируется эвакуация более 170 заключенных, сообщил телеканал Sky News. "Тюрьма HMP Dartmoor была закрыта из-за высоких показателей радона не только в камерах, но и в коридорах (у камер- ред.)" , - цитирует телеканал генерального секретаря Ассоциации тюремных служащих (POA) Стива Гиллана. Согласно телеканалу, 175 заключенных тюрьмы будут переселены в другую тюрьму графства в последующие две недели.

https://ria.ru/20240529/koreya-1949146703.html

девон

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в мире, девон