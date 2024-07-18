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Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" - РИА Новости, 18.07.2024
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20:01 18.07.2024 (обновлено: 21:17 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/putin-1960576233.html
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор" - РИА Новости, 18.07.2024
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:01
2024-07-18T21:17
россия
владимир путин
общество
уральский завод гражданской авиации
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА.Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Вектор", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.Также президент распорядился объявить благодарность главному конструктору комплексов с беспилотными летательными аппаратами акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" Михаилу Баше.Согласно информации на сайте института, НИИ "Вектор" занимается в том числе разработкой систем обнаружения, мониторинга и обезвреживания беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
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россия, владимир путин, общество, уральский завод гражданской авиации
Россия, Владимир Путин, Общество, Уральский завод гражданской авиации
Путин объявил благодарность НИИ "Вектор"

Путин объявил благодарность НИИ "Вектор", разрабатывающему средства против БПЛА

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Научно-исследовательский институт "Вектор", которое разрабатывает средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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"За вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Вектор", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Также президент распорядился объявить благодарность главному конструктору комплексов с беспилотными летательными аппаратами акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" Михаилу Баше.
Согласно информации на сайте института, НИИ "Вектор" занимается в том числе разработкой систем обнаружения, мониторинга и обезвреживания беспилотных летательных аппаратов.
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РоссияВладимир ПутинОбществоУральский завод гражданской авиации
 
 
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