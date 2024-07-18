https://ria.ru/20240718/putin-1960484520.html
Партнеры Киева планировали финансировать покушение на Путина, заявили в МИД
Партнеры Киева планировали финансировать покушение на Путина, заявили в МИД - РИА Новости, 18.07.2024
Партнеры Киева планировали финансировать покушение на Путина, заявили в МИД
Покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором говорил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, несомненно... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:39
2024-07-18T14:39
2024-07-18T14:56
россия
владимир путин
украина
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кирилл буданов*
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором говорил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, несомненно планировалось при участии англосаксонских хозяев украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Буданов* заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Буданова*, отметил, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны."Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима", - сказала Захарова на брифинге.Западные страны, как отметила Захарова, не осудили ни одного теракта со стороны киевского режима против представителей власти и мирных жителей РФ. При этом Киев получает постоянную военную помощь и обширное финансирование от коллективного Запада, становящегося соучастником преступлений украинских властей, подчеркнула официальный представитель российского МИД.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240717/zaharova-1960347099.html
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россия, владимир путин, украина, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кирилл буданов*
Россия, Владимир Путин, Украина, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Кирилл Буданов*
Партнеры Киева планировали финансировать покушение на Путина, заявили в МИД
Захарова не усомнились в планах англосаксов профинансировать покушение на Путина
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором говорил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, несомненно планировалось при участии англосаксонских хозяев украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Буданов* заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, комментируя заявление Буданова*, отметил, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.
"Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима", - сказала Захарова на брифинге.
Западные страны, как отметила Захарова, не осудили ни одного теракта со стороны киевского режима против представителей власти и мирных жителей РФ. При этом Киев получает постоянную военную помощь и обширное финансирование от коллективного Запада, становящегося соучастником преступлений украинских властей, подчеркнула официальный представитель российского МИД.
* Внесен в список террористов и экстремистов.