https://ria.ru/20240718/pushkov-1960392881.html

"Лучше молчать": Пушков резко ответил на слова Дуды о войне с Россией

"Лучше молчать": Пушков резко ответил на слова Дуды о войне с Россией - РИА Новости, 18.07.2024

"Лучше молчать": Пушков резко ответил на слова Дуды о войне с Россией

Президент Польши Анджей Дуда, заявляя о возможном конфликте между Россией и НАТО, проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чем говорит, написал... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:33

2024-07-18T06:33

2024-07-18T06:33

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МОСКВА,18 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, заявляя о возможном конфликте между Россией и НАТО, проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чем говорит, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Как ранее заявил Дуда в интервью Wirtualna Polska, победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом. По словам президента, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российскими войсками.Как указал Пушков, слова Дуды — не просто риторика, польский президент выражает коллективное мнение "доброй половины руководства НАТО".При этом, по словам сенатора, возникает вопрос о том, чего альянс будет добиваться в потенциальном конфликте. Также Пушков задался вопросом, продумал ли Дуда последствия для своей страны и поддержат ли поляки "самоубийственные порывы" своего президента.Кроме того, следует узнать, понимает ли Дуда, что конфликт с Россией вызовет мощный кризис внутри НАТО, вплоть до раскола, продолжил сенатор."И наконец: Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить", — резюмировал Пушков.Москва не раз подчеркивала, что страна остается открытой к диалогу, на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса милитаризации Европы. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО.

https://ria.ru/20240717/voyna-1960223752.html

https://ria.ru/20240717/nato-1960264076.html

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россия, польша, европа, анджей дуда, алексей пушков, владимир путин, нато