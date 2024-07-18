https://ria.ru/20240718/proizvodstvo-1960462234.html
В Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья
В Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья - РИА Новости, 18.07.2024
В Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья
В эко-кластере "Зеленая нить" в Ивановской области реализован полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий из переработанного сырья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:34
2024-07-18T13:34
2024-07-18T13:34
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технологии
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станислав воскресенский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В эко-кластере "Зеленая нить" в Ивановской области реализован полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий из переработанного сырья, сообщает пресс-служба облправительства. С работой нового производства, включающего сбор сырья для переработки, производство пряжи и выпуск готовой продукции, ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В настоящее время в эко-кластер входит пять предприятий с разной специализацией: "ЛидерТекс", "Бизнес-Проф", "Промснаб", "Савтекс" и индивидуальный предприниматель. Сырье на переработку поступает из контейнеров, установленных в торговых центрах в Иванове и Москве, также региональные предприятия поставляют отходы швейного и трикотажного производства. Как сообщил генеральный директор компании "ЛидерТекс" Алексей Старенков, о собственном производстве пряжи на предприятии задумались, когда возникли трудности с поставками импортного сырья. Было принято решение – организовать выпуск пряжи и конечной продукции из переработанного сырья - отходов швейного производства, ветоши, старой одежды. На предприятии установлено три линии разволокнения, которые позволяют из отходов получать волокно, пригодное для выпуска пряжи. По словам представителей компании, на полную мощность, которая составляет около 400 тонн в месяц, прядильная фабрика может выйти к октябрю-ноябрю. Сейчас на прядильном производстве трудоустроены 70 человек, в планах - увеличение штата вдвое. Всего в рамках проекта полного цикла переработки создадут 200 рабочих мест. Промышленный эко-кластер "Зеленая нить" включен в реестр Минпромторга РФ в марте 2024 года. Продукция выпускается в Иванове, Кинешме, поселке Савино. Одна из задач, которую реализуют в экокластере, - "вторая жизнь" текстильных изделий. Компании-участники ориентированы на сокращение объемов текстильных отходов, отправляемых на мусорные полигоны, и использование их для производства новых изделий в рамках экономики замкнутого цикла, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231207/ii-1914461719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, ивановская область, москва, россия, станислав воскресенский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Ивановская область, Технологии, Ивановская область, Москва, Россия, Станислав Воскресенский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В эко-кластере "Зеленая нить" в Ивановской области реализован полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий из переработанного сырья, сообщает пресс-служба облправительства.
С работой нового производства, включающего сбор сырья для переработки, производство пряжи и выпуск готовой продукции, ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
.
В настоящее время в эко-кластер входит пять предприятий с разной специализацией: "ЛидерТекс", "Бизнес-Проф", "Промснаб", "Савтекс" и индивидуальный предприниматель. Сырье на переработку поступает из контейнеров, установленных в торговых центрах в Иванове и Москве
, также региональные предприятия поставляют отходы швейного и трикотажного производства.
Как сообщил генеральный директор компании "ЛидерТекс" Алексей Старенков, о собственном производстве пряжи на предприятии задумались, когда возникли трудности с поставками импортного сырья. Было принято решение – организовать выпуск пряжи и конечной продукции из переработанного сырья - отходов швейного производства, ветоши, старой одежды.
На предприятии установлено три линии разволокнения, которые позволяют из отходов получать волокно, пригодное для выпуска пряжи. По словам представителей компании, на полную мощность, которая составляет около 400 тонн в месяц, прядильная фабрика может выйти к октябрю-ноябрю.
Сейчас на прядильном производстве трудоустроены 70 человек, в планах - увеличение штата вдвое. Всего в рамках проекта полного цикла переработки создадут 200 рабочих мест.
Промышленный эко-кластер "Зеленая нить" включен в реестр Минпромторга РФ
в марте 2024 года. Продукция выпускается в Иванове, Кинешме
, поселке Савино. Одна из задач, которую реализуют в экокластере, - "вторая жизнь" текстильных изделий. Компании-участники ориентированы на сокращение объемов текстильных отходов, отправляемых на мусорные полигоны, и использование их для производства новых изделий в рамках экономики замкнутого цикла, добавили в пресс-службе.