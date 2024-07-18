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Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы - РИА Новости, 18.07.2024
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11:27 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/programmy-1960427648.html
Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы
Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы - РИА Новости, 18.07.2024
Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы
Под видом сотрудничества ряд стран реализует военно-биологические программы, создаются объекты, которые несут угрозы третьим странам, это ярко демонстрирует... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:27
2024-07-18T11:27
сша
украина
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
брикс
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Под видом сотрудничества ряд стран реализует военно-биологические программы, создаются объекты, которые несут угрозы третьим странам, это ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Под видом сотрудничества реализуются военно-биологические программы, создаются объекты, несущие угрозы третьим странам, это очень ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине",- сказала Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС". Она отметила, что Российская Федерация на протяжении многих лет говорит об угрозе, которую несет создание США биологических объектов по периметру России. "Нас уверяли, что эти объекты, которые финансируются, на минуточку, Минобороны США, создаются в мирных целях для помощи странам. При этом на самом деле в результате такой помощи государственные санитарно-эпидемиолонические службы разрушаются, а эпидемиологическая обстановка только ухудшается",- подчеркнула Попова. По ее словам, опасения о реальных задачах этих программ были подтверждены, когда в ходе специальной военной операции вскрылась реальная деятельность биологических объектов, созданных при поддержке США на Украине.
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сша, украина, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), брикс, в мире
США, Украина, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), БРИКС, В мире
Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы

Попова: ряд стран реализует военно-биологические программы, которые несут угрозы

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты
Костюм биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Под видом сотрудничества ряд стран реализует военно-биологические программы, создаются объекты, которые несут угрозы третьим странам, это ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Под видом сотрудничества реализуются военно-биологические программы, создаются объекты, несущие угрозы третьим странам, это очень ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине",- сказала Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС".
Она отметила, что Российская Федерация на протяжении многих лет говорит об угрозе, которую несет создание США биологических объектов по периметру России.
"Нас уверяли, что эти объекты, которые финансируются, на минуточку, Минобороны США, создаются в мирных целях для помощи странам. При этом на самом деле в результате такой помощи государственные санитарно-эпидемиолонические службы разрушаются, а эпидемиологическая обстановка только ухудшается",- подчеркнула Попова.
По ее словам, опасения о реальных задачах этих программ были подтверждены, когда в ходе специальной военной операции вскрылась реальная деятельность биологических объектов, созданных при поддержке США на Украине.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В РХБЗ рассказали о связи фондов США с военно-биологическими проектами
15 января, 15:47
 
СШАУкраинаРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БРИКСВ мире
 
 
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