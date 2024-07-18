https://ria.ru/20240718/programmy-1960427648.html

Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы

Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы - РИА Новости, 18.07.2024

Попова: некоторые страны реализуют биологические программы, несущие угрозы

Под видом сотрудничества ряд стран реализует военно-биологические программы, создаются объекты, которые несут угрозы третьим странам, это ярко демонстрирует... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:27

2024-07-18T11:27

2024-07-18T11:27

сша

украина

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

брикс

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Под видом сотрудничества ряд стран реализует военно-биологические программы, создаются объекты, которые несут угрозы третьим странам, это ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Под видом сотрудничества реализуются военно-биологические программы, создаются объекты, несущие угрозы третьим странам, это очень ярко демонстрирует выявленная ситуация на Украине",- сказала Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС". Она отметила, что Российская Федерация на протяжении многих лет говорит об угрозе, которую несет создание США биологических объектов по периметру России. "Нас уверяли, что эти объекты, которые финансируются, на минуточку, Минобороны США, создаются в мирных целях для помощи странам. При этом на самом деле в результате такой помощи государственные санитарно-эпидемиолонические службы разрушаются, а эпидемиологическая обстановка только ухудшается",- подчеркнула Попова. По ее словам, опасения о реальных задачах этих программ были подтверждены, когда в ходе специальной военной операции вскрылась реальная деятельность биологических объектов, созданных при поддержке США на Украине.

https://ria.ru/20240115/proekty-1921444793.html

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украина

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сша, украина, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), брикс, в мире