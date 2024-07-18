https://ria.ru/20240718/primore-1960490417.html

В Приморье проверят сообщение об увольнении мужчины из-за видео с собакой

В Приморье проверят сообщение об увольнении мужчины из-за видео с собакой - РИА Новости, 18.07.2024

В Приморье проверят сообщение об увольнении мужчины из-за видео с собакой

Прокуроры проверяют информацию об увольнении работника, снявшего на видео собаку, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:04

2024-07-18T15:04

2024-07-18T15:51

происшествия

тернейский район

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Прокуроры проверяют информацию об увольнении работника, снявшего на видео собаку, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра, сообщает прокуратура региона. Накануне в соцсетях и ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в Пластуне за местным заводом пытаются использовать собаку в качестве приманки, чтобы поймать тигра. На видео очевидцев - черная собака на привязи сидит в деревянной ограде, на двух входах лежат капканы. Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в капкан лапой, он может стать опасным для местных жителей. УМВД региона начало проверку по факту жестокого обращения с собакой, полиция ищет людей, которые ею приманивали тигра. "В социальных сетях появилась информация о том, что работник ОАО "Тернейлес" уволен после того, как распространил видео, в котором проявил обеспокоенность условиями содержания собаки на территории предприятия...Прокуратура Тернейского района организовала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению трудовых прав граждан, задействованных на работах в предприятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина работал без официального трудоустройства. По результатам проверки ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования, информирует прокуратура.

https://ria.ru/20240717/tigr-1960368677.html

тернейский район

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происшествия, тернейский район, сергей арамилев