https://ria.ru/20240718/primore-1960395664.html

В Приморье ищут людей, которые приманивали тигра собакой

В Приморье ищут людей, которые приманивали тигра собакой - РИА Новости, 18.07.2024

В Приморье ищут людей, которые приманивали тигра собакой

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T07:33

2024-07-18T07:33

2024-07-18T11:52

россия

сергей арамилев

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра, сообщает региональное УМВД Российской Федерации. Накануне в соцсетях и ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в Пластуне за местным заводом пытаются использовать собаку в качестве приманки, чтобы поймать тигра. На видео очевидцев — черная собака на привязи сидит в деревянной ограде, на двух входах лежат капканы. Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но если зверь попадет в капкан лапой, он может стать опасным для местных жителей. "В поселке Пластун на производственной площадке завода обнаружена собака на цепи, которая в течение недели находится без навеса. Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода", — сообщает полиция. Отмечается, что местные жители обнаружили беременную собаку на привязи и обратились с заявлением в полицию. По признакам преступления, предусмотренным статьей 245 УК Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", проводится проверка. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Полиция просит граждан, ставших очевидцами или обладающих информацией об обстоятельствах инцидента, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 3 21 71. Конфиденциальность гарантирована.

https://ria.ru/20240718/tigr-1960389939.html

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россия, сергей арамилев, происшествия