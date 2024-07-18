В Приморье ищут людей, которые приманивали тигра собакой
УМВД по Приморью ищет людей, которые в поселке приманивали тигра собакой
© Фото : соцсетиСобака, которую привязали в поселке Пластун Приморского края
© Фото : соцсети
Собака, которую привязали в поселке Пластун Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой, которую привязали в поселке Пластун Приморского края, чтобы приманить амурского тигра, сообщает региональное УМВД Российской Федерации.
Накануне в соцсетях и ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в Пластуне за местным заводом пытаются использовать собаку в качестве приманки, чтобы поймать тигра. На видео очевидцев — черная собака на привязи сидит в деревянной ограде, на двух входах лежат капканы. Глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но если зверь попадет в капкан лапой, он может стать опасным для местных жителей.
"В поселке Пластун на производственной площадке завода обнаружена собака на цепи, которая в течение недели находится без навеса. Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода", — сообщает полиция.
Отмечается, что местные жители обнаружили беременную собаку на привязи и обратились с заявлением в полицию.
По признакам преступления, предусмотренным статьей 245 УК Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", проводится проверка. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
Полиция просит граждан, ставших очевидцами или обладающих информацией об обстоятельствах инцидента, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 3 21 71. Конфиденциальность гарантирована.