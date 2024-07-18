https://ria.ru/20240718/prigovor-1960465200.html

Бывшего американского десантника приговорили в Москве к 13 годам колонии

Бывшего американского десантника приговорили в Москве к 13 годам колонии - РИА Новости, 18.07.2024

Бывшего американского десантника приговорили в Москве к 13 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил гражданина США Трэвиса Лика к заключению в колонии по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:41

2024-07-18T13:41

2024-07-18T14:06

москва

происшествия

сша

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил гражданина США Трэвиса Лика к заключению в колонии по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд окончательно назначил Лику наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал собеседник агентства.Американца арестовали в июне 2023 года. Ему предъявили обвинения в производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере, совершенном группой лиц, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотических средств без цели сбыта.В инстанции пояснили, что 51-летнего Лика, некогда служившего в воздушно-десантных войсках, подозревают в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей.Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, а последние десять лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.

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москва, происшествия, сша