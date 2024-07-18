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В Приамурье отменили режим ЧС в лесах

В Приамурье отменили режим ЧС в лесах - РИА Новости, 18.07.2024

В Приамурье отменили режим ЧС в лесах

Режим чрезвычайной ситуации в лесах Приамурья отменили в связи с нормализацией ситуации с пожарами, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:45

2024-07-18T08:45

2024-07-18T08:45

происшествия

амурская область

селемджинский район

тында

василий орлов (губернатор)

природные пожары в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Приамурья отменили в связи с нормализацией ситуации с пожарами, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "В связи с нормализацией пожароопасной обстановки в Амурской области с сегодняшнего дня, 18 июля, снят режим ЧС в лесах регионального уровня. Такое постановление подписал губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении. В регионе установлен пожароопасный сезон, а в восьми муниципалитетах области (Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Мазановском, Зейском округах, Селемджинском районе, в городах Тында и Зея) продолжает действовать особый противопожарный режим. По данным центра, в четверг ликвидировано два природных пожара в Норском заповеднике, еще одно возгорание локализовано на площади пяти гектаров в 35 километрах от поселка Талакан Бурейского округа. Ликвидация возгорания продолжается. Режим ЧС в лесах ввели 27 июня из-за большого числа возгораний на севере области.

амурская область

селемджинский район

тында

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, селемджинский район, тында, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии