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В Приамурье отменили режим ЧС в лесах
В Приамурье отменили режим ЧС в лесах - РИА Новости, 18.07.2024
В Приамурье отменили режим ЧС в лесах
Режим чрезвычайной ситуации в лесах Приамурья отменили в связи с нормализацией ситуации с пожарами, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:45
2024-07-18T08:45
2024-07-18T08:45
происшествия
амурская область
селемджинский район
тында
василий орлов (губернатор)
природные пожары в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Приамурья отменили в связи с нормализацией ситуации с пожарами, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "В связи с нормализацией пожароопасной обстановки в Амурской области с сегодняшнего дня, 18 июля, снят режим ЧС в лесах регионального уровня. Такое постановление подписал губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении. В регионе установлен пожароопасный сезон, а в восьми муниципалитетах области (Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Мазановском, Зейском округах, Селемджинском районе, в городах Тында и Зея) продолжает действовать особый противопожарный режим. По данным центра, в четверг ликвидировано два природных пожара в Норском заповеднике, еще одно возгорание локализовано на площади пяти гектаров в 35 километрах от поселка Талакан Бурейского округа. Ликвидация возгорания продолжается. Режим ЧС в лесах ввели 27 июня из-за большого числа возгораний на севере области.
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происшествия, амурская область, селемджинский район, тында, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии
Происшествия, Амурская область, Селемджинский район, Тында, Василий Орлов (губернатор), Природные пожары в России
В Приамурье отменили режим ЧС в лесах
Режим ЧС в лесах Приамурья отменили из-за нормализации ситуации с пожарами
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Приамурья отменили в связи с нормализацией ситуации с пожарами, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
«
"В связи с нормализацией пожароопасной обстановки в Амурской области с сегодняшнего дня, 18 июля, снят режим ЧС в лесах регионального уровня. Такое постановление подписал губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении.
В регионе установлен пожароопасный сезон, а в восьми муниципалитетах области (Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Мазановском, Зейском округах, Селемджинском районе, в городах Тында и Зея) продолжает действовать особый противопожарный режим.
По данным центра, в четверг ликвидировано два природных пожара в Норском заповеднике, еще одно возгорание локализовано на площади пяти гектаров в 35 километрах от поселка Талакан Бурейского округа. Ликвидация возгорания продолжается.
Режим ЧС в лесах ввели 27 июня из-за большого числа возгораний на севере области.