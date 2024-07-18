https://ria.ru/20240718/pozhar-1960486993.html

На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали

На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали - РИА Новости, 18.07.2024

На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали

Крупный пожар произошел в четверг неподалеку от Ставрополя, где загорелось 70 гектаров сухой растительности, его уже локализовали, никто не пострадал, сообщило... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:51

2024-07-18T14:51

2024-07-18T15:01

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ставрополь

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Крупный пожар произошел в четверг неподалеку от Ставрополя, где загорелось 70 гектаров сухой растительности, его уже локализовали, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю."Огнеборцы МЧС Ставрополья совместно с коллегами ПАСС СК локализовали крупный пожар в поселке Озерном вблизи Ставрополя. Огонь охватил 70 гектаров сухой растительности, жаркая и ветреная погода осложняли тушение. В результате также уничтожены четыре строения, один грузовой автомобиль и две единицы сельхозтехники", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в результате никто не пострадал, угрозы распространения огня нет.На месте работают 31 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240718/krym-1960487206.html

https://ria.ru/20240718/volgograd-1960443111.html

россия

ставрополь

ставропольский край

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)