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На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали
На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали - РИА Новости, 18.07.2024
На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали
Крупный пожар произошел в четверг неподалеку от Ставрополя, где загорелось 70 гектаров сухой растительности, его уже локализовали, никто не пострадал, сообщило... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:51
2024-07-18T14:51
2024-07-18T15:01
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Крупный пожар произошел в четверг неподалеку от Ставрополя, где загорелось 70 гектаров сухой растительности, его уже локализовали, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю."Огнеборцы МЧС Ставрополья совместно с коллегами ПАСС СК локализовали крупный пожар в поселке Озерном вблизи Ставрополя. Огонь охватил 70 гектаров сухой растительности, жаркая и ветреная погода осложняли тушение. В результате также уничтожены четыре строения, один грузовой автомобиль и две единицы сельхозтехники", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в результате никто не пострадал, угрозы распространения огня нет.На месте работают 31 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240718/krym-1960487206.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали
МЧС: на Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали