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Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции - РИА Новости, 18.07.2024
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21:53 18.07.2024 (обновлено: 21:54 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/pozdravlenie-1960588033.html
Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции
Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции - РИА Новости, 18.07.2024
Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина с годовщиной Сандинистской народной революции в Никарагуа в ходе заседания в РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:53
2024-07-18T21:54
политика
россия
никарагуа
манагуа (город)
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МАНАГУА, 18 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина с годовщиной Сандинистской народной революции в Никарагуа в ходе заседания в парламенте в Манагуа. "Хочу передать вам слова приветствия и поздравления с праздником от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал он на заседании никарагуанской Национальной ассамблеи. В своем выступлении Володин отметил, что РФ будет и дальше поддерживать отношения с Никарагуа, своим стратегическим партнером, с которым Россию связывают отношения на основе взаимоуважения. "Мы выступаем за справедливый многополярный мир, верховенство права в международных делах, обеспечение стабильности и безопасности", - заключил Володин. Спикер ГД добавил, что динамику отношений двух стран задают главы их государств.
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никарагуа
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политика, россия, никарагуа, манагуа (город), вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Никарагуа, Манагуа (город), Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции

Володин передал поздравление Путина с годовщиной революции в Никарагуа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
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МАНАГУА, 18 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина с годовщиной Сандинистской народной революции в Никарагуа в ходе заседания в парламенте в Манагуа.
"Хочу передать вам слова приветствия и поздравления с праздником от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал он на заседании никарагуанской Национальной ассамблеи.
В своем выступлении Володин отметил, что РФ будет и дальше поддерживать отношения с Никарагуа, своим стратегическим партнером, с которым Россию связывают отношения на основе взаимоуважения.
"Мы выступаем за справедливый многополярный мир, верховенство права в международных делах, обеспечение стабильности и безопасности", - заключил Володин.
Спикер ГД добавил, что динамику отношений двух стран задают главы их государств.
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ПолитикаРоссияНикарагуаМанагуа (город)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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