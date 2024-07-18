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Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции

Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции - РИА Новости, 18.07.2024

Володин передал поздравление Путина с годовщиной Сандинистской революции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина с годовщиной Сандинистской народной революции в Никарагуа в ходе заседания в РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:53

2024-07-18T21:53

2024-07-18T21:54

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МАНАГУА, 18 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина с годовщиной Сандинистской народной революции в Никарагуа в ходе заседания в парламенте в Манагуа. "Хочу передать вам слова приветствия и поздравления с праздником от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал он на заседании никарагуанской Национальной ассамблеи. В своем выступлении Володин отметил, что РФ будет и дальше поддерживать отношения с Никарагуа, своим стратегическим партнером, с которым Россию связывают отношения на основе взаимоуважения. "Мы выступаем за справедливый многополярный мир, верховенство права в международных делах, обеспечение стабильности и безопасности", - заключил Володин. Спикер ГД добавил, что динамику отношений двух стран задают главы их государств.

https://ria.ru/20240608/rossiya-1951573780.html

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политика, россия, никарагуа, манагуа (город), вячеслав володин, владимир путин, госдума рф