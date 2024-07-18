https://ria.ru/20240718/poteri-1960578227.html

Киев замалчивает реальные потери ВСУ в Крынках, заявил сенатор

Киев замалчивает реальные потери ВСУ в Крынках, заявил сенатор - РИА Новости, 18.07.2024

Киев замалчивает реальные потери ВСУ в Крынках, заявил сенатор

Киевские власти замалчивают реальные потери украинских войск в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости сенатор от региона... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:17

2024-07-18T20:17

2024-07-18T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Киевские власти замалчивают реальные потери украинских войск в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь этого года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось тела 262 погибших. "Киевский режим замалчивает реальные потери в Крынках. Думаю, что реальное количество погибших там военных ВСУ гораздо больше того, что официально озвучивают, потому что долгое время украинское начальство не могло смириться с потерей плацдарма и продолжало отправлять туда людей на верную смерть", - сказал Кастюкевич. По его словам, сдавшиеся в плен из числа военных ВСУ рассказывали, что украинское командование фактически израсходовало собственный оперативный резерв в лице бригад морской пехоты для удержания крошечного плацдарма в Крынках, который если и был им нужен, то только в целях медийного эффекта. "С ним у врага тоже не задалось", - подчеркнул сенатор. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. На данный момент Крынки и окрестности зачищены от противника, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов в дельте Днепра продолжаются. По состоянию на конец февраля, по данным Минобороны РФ, в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. Потери противника к тому моменту составили почти 3,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html

https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html

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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины