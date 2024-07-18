https://ria.ru/20240718/popov-1960572515.html

Генерал Попов обжаловал домашний арест

Генерал Попов обжаловал домашний арест - РИА Новости, 18.07.2024

Генерал Попов обжаловал домашний арест

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:31

2024-07-18T19:31

2024-07-18T22:11

происшествия

запорожская область

иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.В понедельник 235-й гарнизонный военный суд до 11 октября перевел под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова. Заседание прошло в закрытом режиме."Зарегистрирована жалоба 18 июля", — сообщили агентству в суде.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК России, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)