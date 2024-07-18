Рейтинг@Mail.ru
Генерал Попов обжаловал домашний арест - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 18.07.2024 (обновлено: 22:11 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/popov-1960572515.html
Генерал Попов обжаловал домашний арест
Генерал Попов обжаловал домашний арест - РИА Новости, 18.07.2024
Генерал Попов обжаловал домашний арест
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:31
2024-07-18T22:11
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959846766_198:297:2921:1829_1920x0_80_0_0_1140e8ca767655ab8d26b7b5e8cbe817.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.В понедельник 235-й гарнизонный военный суд до 11 октября перевел под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова. Заседание прошло в закрытом режиме."Зарегистрирована жалоба 18 июля", — сообщили агентству в суде.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК России, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959846766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_453222120666556d84ae07a1f65b73dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Генерал Попов обжаловал домашний арест

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов обжаловал домашний арест

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС России Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве
Обвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС России Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Обвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС России Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд до 11 октября перевел под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова. Заседание прошло в закрытом режиме.
"Зарегистрирована жалоба 18 июля", — сообщили агентству в суде.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК России, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
 
ПроисшествияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Вооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала