https://ria.ru/20240718/polsha-1960484660.html
Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа
Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа - РИА Новости, 18.07.2024
Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа
Польша ввела национальные санкции в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:41
2024-07-18T14:41
2024-07-18T15:35
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украина
россия
дмитрий фирташ (предприниматель)
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша ввела национальные санкции в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Фирташ внесен в санкционный список, который размещен на официальном сайте министерства внутренних дел и администрации Польши. В соответствии с информацией, размещенной МВД, санкции заключаются, в частности, в "замораживании всех финансовых средств и экономических ресурсов", "исключении из процедуры государственного заказа или конкурса". Также Фирташ внесен в список иностранцев, пребывание которых на территории Польши нежелательно. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал. После этого на Украине арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших Фирташу.
https://ria.ru/20240718/polsha-1960447006.html
https://ria.ru/20240313/deportatsiya-1932782105.html
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в мире, польша, украина, россия, дмитрий фирташ (предприниматель)
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Фирташ (предприниматель)
Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа
Польша ввела национальные санкции в отношении украинского миллиардера Фирташа
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша ввела национальные санкции в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Фирташ внесен в санкционный список, который размещен на официальном сайте министерства внутренних дел и администрации Польши.
В соответствии с информацией, размещенной МВД, санкции заключаются, в частности, в "замораживании всех финансовых средств и экономических ресурсов", "исключении из процедуры государственного заказа или конкурса".
Также Фирташ внесен в список иностранцев, пребывание которых на территории Польши нежелательно.
Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал.
После этого на Украине арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших Фирташу.