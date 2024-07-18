https://ria.ru/20240718/polsha-1960484660.html

Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа

Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа - РИА Новости, 18.07.2024

Польша ввела санкции против украинского миллиардера Фирташа

Польша ввела национальные санкции в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:41

2024-07-18T14:41

2024-07-18T15:35

в мире

польша

украина

россия

дмитрий фирташ (предприниматель)

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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша ввела национальные санкции в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Фирташ внесен в санкционный список, который размещен на официальном сайте министерства внутренних дел и администрации Польши. В соответствии с информацией, размещенной МВД, санкции заключаются, в частности, в "замораживании всех финансовых средств и экономических ресурсов", "исключении из процедуры государственного заказа или конкурса". Также Фирташ внесен в список иностранцев, пребывание которых на территории Польши нежелательно. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находившийся тогда в Австрии, обвинения отрицал. После этого на Украине арестовали акции областных операторов газораспределительных сетей, принадлежавших Фирташу.

https://ria.ru/20240718/polsha-1960447006.html

https://ria.ru/20240313/deportatsiya-1932782105.html

польша

украина

россия

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в мире, польша, украина, россия, дмитрий фирташ (предприниматель)