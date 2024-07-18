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Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2024
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12:27 18.07.2024 (обновлено: 12:38 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/polsha-1960447006.html
Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник
Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2024
Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник
Польша обязалась направлять Украине 0,25% своего ВВП на закупку вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:27
2024-07-18T12:38
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша обязалась направлять Украине 0,25% своего ВВП на закупку вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "В соглашении... напрямую говорится о том, что Польша будет выделять Украине 0,25% своего ВВП. Эти средства должны направляться на закупку вооружения и военной техники для Украины", - рассказал собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240718/nato-1960437860.html
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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник

Источник: Польша обязалась направлять Украине 0,25% ВВП на закупку вооружения

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша обязалась направлять Украине 0,25% своего ВВП на закупку вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
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"В соглашении... напрямую говорится о том, что Польша будет выделять Украине 0,25% своего ВВП. Эти средства должны направляться на закупку вооружения и военной техники для Украины", - рассказал собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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