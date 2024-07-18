https://ria.ru/20240718/polsha-1960447006.html

Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник

Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2024

Польша обязалась направлять Украине 0,25 процента ВВП, сообщил источник

Польша обязалась направлять Украине 0,25% своего ВВП на закупку вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:27

2024-07-18T12:27

2024-07-18T12:38

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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша обязалась направлять Украине 0,25% своего ВВП на закупку вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "В соглашении... напрямую говорится о том, что Польша будет выделять Украине 0,25% своего ВВП. Эти средства должны направляться на закупку вооружения и военной техники для Украины", - рассказал собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240718/nato-1960437860.html

https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897889108.html

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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, нато