https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html
Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией
Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2024
Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией
Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:51
2024-07-18T11:51
2024-07-18T12:06
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза, сообщает министерство национальной обороны республики. "С 1 августа будет начата новая миссия. Будут завершены две операции - одна была учебной и одна для охраны границы. Будет одна операция "безопасное Подлясье", в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении. Военные уточнили, что в настоящее время на границе с Белоруссией находятся около шести тысяч солдат. Сообщается, что ответственность за операцию на границе будет нести 18-я механизированная дивизия. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html
https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960248707.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией
Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза, сообщает министерство национальной обороны республики.
«
"С 1 августа будет начата новая миссия. Будут завершены две операции - одна была учебной и одна для охраны границы. Будет одна операция "безопасное Подлясье", в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Военные уточнили, что в настоящее время на границе с Белоруссией находятся около шести тысяч солдат.
Сообщается, что ответственность за операцию на границе будет нести 18-я механизированная дивизия.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).