https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html

Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией

Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2024

Польша резко увеличит численность военных на границе с Белоруссией

Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:51

2024-07-18T11:51

2024-07-18T12:06

в мире

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg

ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Польша увеличит численность военных на границе с Белоруссией почти в три раза, сообщает министерство национальной обороны республики. "С 1 августа будет начата новая миссия. Будут завершены две операции - одна была учебной и одна для охраны границы. Будет одна операция "безопасное Подлясье", в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении. Военные уточнили, что в настоящее время на границе с Белоруссией находятся около шести тысяч солдат. Сообщается, что ответственность за операцию на границе будет нести 18-я механизированная дивизия. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240602/polsha-1950059377.html

https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960248707.html

https://ria.ru/20240715/polsha-1959727984.html

белоруссия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз