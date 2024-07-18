Рейтинг@Mail.ru
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/polsha-1960418970.html
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ
Граждане Украины лидируют с большим отрывом по числу иностранных осужденных, отбывающих наказание в Польше, передает агентство РАР. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:39
2024-07-18T10:39
в мире
польша
украина
руанда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b95d7049e2bfba355498e6267abf8846.jpg
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Граждане Украины лидируют с большим отрывом по числу иностранных осужденных, отбывающих наказание в Польше, передает агентство РАР. "Украинцы, грузины, белорусы - это самые многочисленные группы иностранцев в польских тюрьмах. В прошлом году было отмечено значительное увеличение числа иностранцев, находящихся в польских исправительных учреждениях и следственных изоляторах", - говорится в сообщении. По состоянию на 2020 год, в исправительных учреждениях Польши было заключено 1267 граждан других стран. Четыре года спустя число таких заключенных уже составило 2407 человек, добавило агентство. Как уточняют СМИ, большинство из них отбывают наказание за преступления против безопасности в коммуникациях (дорожно-транспортные происшествия), против общественного порядка (грабежи, драки) и за убийства. "Среди них больше всего украинцев - 1261, грузин - 330, белорусов – 146", - говорится в сообщении. Меньше всего - по одному заключенному - в польских исправительных учреждениях содержатся граждане Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финлянди. Польский криминолог, профессор Бруно Холыст пояснил, что рост числа заключенных иностранцев связан с изменением социального и материального статуса мигрантов. "К нам приходит беднейшая группа иностранцев, которым трудно найти себя в новой реальности. Первая Эмиграция в Польшу - это богатые люди. Теперь к нам приходит более бедная группа граждан. Многие из них не справляются. Поэтому они стали чаще совершать преступления", - сказал он.
https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html
https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html
польша
украина
руанда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/25/1506082542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1148a532cb1f29240a93839668aebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, руанда
В мире, Польша, Украина, Руанда
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ

РАР: украинцы лидируют по числу иностранцев, отбывающих наказание в Польше

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Граждане Украины лидируют с большим отрывом по числу иностранных осужденных, отбывающих наказание в Польше, передает агентство РАР.
"Украинцы, грузины, белорусы - это самые многочисленные группы иностранцев в польских тюрьмах. В прошлом году было отмечено значительное увеличение числа иностранцев, находящихся в польских исправительных учреждениях и следственных изоляторах", - говорится в сообщении.
Флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
На Украине придумали хитрый план по захвату Польши
1 октября 2023, 03:41
По состоянию на 2020 год, в исправительных учреждениях Польши было заключено 1267 граждан других стран. Четыре года спустя число таких заключенных уже составило 2407 человек, добавило агентство.
Как уточняют СМИ, большинство из них отбывают наказание за преступления против безопасности в коммуникациях (дорожно-транспортные происшествия), против общественного порядка (грабежи, драки) и за убийства.
"Среди них больше всего украинцев - 1261, грузин - 330, белорусов – 146", - говорится в сообщении.
Меньше всего - по одному заключенному - в польских исправительных учреждениях содержатся граждане Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финлянди.
Польский криминолог, профессор Бруно Холыст пояснил, что рост числа заключенных иностранцев связан с изменением социального и материального статуса мигрантов.
"К нам приходит беднейшая группа иностранцев, которым трудно найти себя в новой реальности. Первая Эмиграция в Польшу - это богатые люди. Теперь к нам приходит более бедная группа граждан. Многие из них не справляются. Поэтому они стали чаще совершать преступления", - сказал он.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Полиция Польши заявила о высокой преступности из-за беженцев с Украины
25 января, 10:48
 
В миреПольшаУкраинаРуанда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала