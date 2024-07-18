https://ria.ru/20240718/polsha-1960418970.html

Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ

Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, пишут СМИ

Граждане Украины лидируют с большим отрывом по числу иностранных осужденных, отбывающих наказание в Польше, передает агентство РАР. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:39

2024-07-18T10:39

2024-07-18T10:39

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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Граждане Украины лидируют с большим отрывом по числу иностранных осужденных, отбывающих наказание в Польше, передает агентство РАР. "Украинцы, грузины, белорусы - это самые многочисленные группы иностранцев в польских тюрьмах. В прошлом году было отмечено значительное увеличение числа иностранцев, находящихся в польских исправительных учреждениях и следственных изоляторах", - говорится в сообщении. По состоянию на 2020 год, в исправительных учреждениях Польши было заключено 1267 граждан других стран. Четыре года спустя число таких заключенных уже составило 2407 человек, добавило агентство. Как уточняют СМИ, большинство из них отбывают наказание за преступления против безопасности в коммуникациях (дорожно-транспортные происшествия), против общественного порядка (грабежи, драки) и за убийства. "Среди них больше всего украинцев - 1261, грузин - 330, белорусов – 146", - говорится в сообщении. Меньше всего - по одному заключенному - в польских исправительных учреждениях содержатся граждане Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финлянди. Польский криминолог, профессор Бруно Холыст пояснил, что рост числа заключенных иностранцев связан с изменением социального и материального статуса мигрантов. "К нам приходит беднейшая группа иностранцев, которым трудно найти себя в новой реальности. Первая Эмиграция в Польшу - это богатые люди. Теперь к нам приходит более бедная группа граждан. Многие из них не справляются. Поэтому они стали чаще совершать преступления", - сказал он.

https://ria.ru/20231001/polsha-1899697794.html

https://ria.ru/20240125/prestupnost-1923364473.html

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в мире, польша, украина, руанда