https://ria.ru/20240718/podzhog-1960593018.html

Жительницу Нижегородской области осудили за попытку поджечь военкомат

Жительницу Нижегородской области осудили за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 18.07.2024

Жительницу Нижегородской области осудили за попытку поджечь военкомат

Жительницу Нижегородской области осудили на 1 год 4 месяца условно за попытку поджечь военкомат под влиянием мошенников, сообщается на сайте Богородского... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:41

2024-07-18T22:41

2024-07-18T22:41

происшествия

нижегородская область

богородск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области осудили на 1 год 4 месяца условно за попытку поджечь военкомат под влиянием мошенников, сообщается на сайте Богородского городского суда. Судом установлено, что в конце марта 2024 года жительнице Богородска через мобильное приложение сообщили о том, что посторонними лицами на ее имя будут оформлены кредиты, и чтобы избежать этого, женщине необходимо было изготовить горючую жидкость и пойти с ней к зданию военного комиссариата. Женщина выполнила указания, подошла к военкомату, подожгла бутылки с зажигательной смесью и кинула их в фасад здания. В результате произошло возгорание, которое было потушено сотрудником военного комиссариата. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. "Суд назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/peterburg-1954469605.html

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происшествия, нижегородская область, богородск, россия